I Ferragnez volano in jet privato verso la Sardegna: tuta, sneakers e borse griffate per il viaggio I Ferragnez hanno dato il via alle loro vacanze: ieri sono partiti alla volta della Sardegna a bordo di un volo privato con i piccoli Leone e Vittoria al loro fianco. Cosa hanno indossato per affrontare il viaggio? Hanno puntato tutti su dei look coloratissimi, casual e comodi.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni e Fedez hanno dato il via alle loro vacanze: dopo aver detto addio a tata Rosalba con tanto di mini festa casalinga, hanno lasciato Milano e sono partiti alla volta della Sardegna a bordo di un volo privato. È proprio qui che passeranno la pausa estiva per il secondo anno consecutivo ma, a differenza del 2020, questa volta al loro fianco ci sarà anche la "nuova arrivata" Vittoria. Come hanno affrontato il viaggio? Essendo vere e proprie icone fashion, non hanno rinunciato allo stile, anche se hanno puntato tutto su dei look coloratissimi, casual e comodi.

Chiara Ferragni, la tuta per il viaggio in aereo

Quale migliore occasione di un viaggio in aereo per sfoggiare una comoda tuta? È proprio quanto fatto da Chiara Ferragni per andare in Sardegna, anche se non ha rinunciato agli accessori di lusso. Il completo con felpa e pantaloni tye-dye è della sua Chiara Ferragni Collection, la borsa è una Birkin bag marrone (una delle tante della sua collezione) ed è stata abbinata a un paio di sandali in tinta sempre di Hermès. Il trolley? È un "nuovo arrivo" del suo brand, decorato con l'iconico occhio azzurro. Anche Fedez non è stato da meno in fatto di comodità indossando pantaloncini di tuta, canotta da basket e la collana must-have del momento, quella con le perline di plastica personalizzata.

Chiara Ferragni con tuta e trolley della sua collezione, borsa e sandali di Hermès

Il primo volo in aereo di Baby Vittoria

La vera protagonista della partenza? È stata Baby Vittoria, apparsa a perfetto agio a bordo del volo privato diretto in Sardegna. Se da un lato il fratellino Leone è ormai abituato ad affrontare viaggi più o meno lunghi con la famiglia, la "nuova arrivata", essendo nata da pochissimi mesi, non era mai salita a bordo di un'aereo prima d'ora. L'esperienza, però, è andata alla grande: la piccola è rimasta per tutto il tempo tra le braccia della mamma e del papà, non avvertendo nessun tipo di paura o fastidio. A questo punto, dunque, non resta che aspettare di vederla alle prese con i suoi primi bagnetti al mare e in piscina.