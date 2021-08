Chiara Ferragni, dalla schiena scoperta al cut-out sul seno: la sua estate è all’insegna dei nude look Chiara Ferragni è volata in Sardegna con la famiglia al completo e ne sta approfittando per sfoggiare i suoi look più glamour per l’estate. Tra tagli sensuali cut-out e body che lasciano la schiena scoperta, ha dimostrato che le sue vacanze saranno all’insegna dello stile nude.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2021 di Chiara Ferragni è ufficialmente cominciata: dopo aver passato diversi weekend fuori Milano tra splendide location a Forte dei Marmi e resort in Puglia, da qualche giorno è volata in Sardegna a bordo di un jet privato. È proprio tra le acque cristalline e le splendide spiagge dell'isola che passerà il prossimo mese in compagnia del marito Fedez, dei figli Leone e Vittoria e di alcuni amici. Il dettaglio a cui non può rinunciare in vacanza? La sua passione per lo stile e per le griffe. A giudicare dai primi look sfoggiati, il suo soggiorno sardo sarà all'insegna dei nude look ad alto carico sensuale.

Il body tempestato di cristalli di Chiara Ferragni

Sono passati pochissimi giorni da quando Chiara Ferragni è sbarcata in Sardegna con la famiglia ma ha già dato il meglio di lei in fatto di stile. Come saranno i look della sua estate 2021? A giudicare dalle "anteprime" che fino ad oggi ha dato sui social, sarà all'insegna della sensualità e dei dettagli nude. Per la prima serata fuori ha infatti abbinato dei jeans a vita alta strappati sul ginocchio a un body nero tempestato di cristalli di Philosophy di Lorenzo Serafini (531 euro) con le spalline imbottite e la schiena completamente scoperta. Per quanto riguarda le calzature, ha optato per delle super trendy mules di Mach & Mach con tacchi kitten e fiocco gioiello sulla punta.

Il look con scarpe fucsia e body cut-out

Ieri sera, invece, ha osato con un dettaglio ancora più provocante. Per andare a cena con un gruppo di amici Chiara ha indossato dei mini shorts di jeans e un body "seconda pelle" firmato Poster Girl, un modello in lilla con le maniche corte e trasparenti e dei dettagli cut-out che partono dal seno e arrivano all'ombelico, lasciando pochissimo spazio all'immaginazione. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté fucsia, seguendo così il trend degli accessori fluo, mentre per quanto riguarda l'acconciatura ha optato per un raccolto tiratissimo. Insomma, a quanto pare la Ferragni va fiera della forma fisica ritrovata a poco più di 4 mesi dal parto e non può fare a meno di mettere in mostra la silhouette impeccabile.

