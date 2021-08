Chiara Ferragni cammina in una fiaba: le scarpe da Cenerentola costano quasi 1000 euro Ricordate le scarpette di cristallo di Cenerentola? Quelle indossate da Chiara Ferragni e mostrate nelle Instagram Stories ci vanno molto vicine, sembrano appena uscite da una fiaba! Sono décolleté di lusso da vera principessa.

Chiara Ferragni sta trascorrendo le sue vacanze in Sardegna assieme ad alcuni amici e alla famiglia: con lei c'è ovviamente il marito Fedez e i loro due figli, Leone e Vittoria. I suoi outfit come sempre attirano l'attenzione: l'influencer, da vera appassionata di moda, non manca mai di aggiungere ai suoi look griffati dei dettagli particolarmente ricercati e glamour, che è impossibile far passare inosservati. È questo il caso delle scarpe tempestate di glitter da vera principessa delle fiabe.

Anche in vacanza, Chiara Ferragni non rinuncia a stile e lusso

Nel viaggio per raggiungere l'isola (a bordo di un jet privato) l'influencer aveva optato per un look coloratissimo, all'insegna della comodità: un completo con felpa e pantaloni tye-dye della sua Chiara Ferragni Collection. Ora che è approdata in Sardegna sta sfoggiando per le sue serate capi molto più glamour e alla moda. I nude look sono i suoi preferiti al momento. Prima è stata la volta di jeans a vita alta strappati sul ginocchio abbinati a un body nero tempestato di cristalli con schiena completamente scoperta. Poi ha osato ancora di più con dei mini shorts di jeans sopra a un body lilla a maniche corte trasparenti con dettagli cut-out sotto al seno, il tutto abbinato a calzature di Mach & Mach con tacchi kitten e fiocco gioiello sulla punta. Le ha riproposte, ma stavolta in un modello ancora più principesco.

Chiara Ferragni come Cenerentola

Chi ha detto che i jeans sono un capo sportivo da abbinare solo alle sneakers? La bellezza di questo capo è la sua estrema versatilità: è capace di adattarsi a ogni tipo di occasione, a seconda di come viene completato il look. A volte per renderlo meno casual basta semplicemente il giusto paio di scarpe, capace di donare all'outfit quel tocco di stile in più (il tutto slanciando anche la figura, che non guasta). Esistono tacchi adatti a ogni modello di jeans, da quelli a zampa d'elefante a quelli skinny, da quelli a gamba dritta a quelli a gamba larga. Anche Chiara Ferragni è una fan dell'accoppiata jeans-tacchi.

Le décolleté sfoggiate nelle sue Instagram Stories hanno catturato l'attenzione di tutti. Sembrano le scarpette di cristallo di Cenerentola! Sono un modello di Mach & Match, brand di cui ha già indossato le creazioni. Mentre quelle sfoggiate alcune sere fa erano in raso di seta nero, elegantissime e di classe, le ultime mostrare ai follower hanno tutt'altro aspetto. Sono décolleté a punta con cinturino alla caviglia, tacco di 10 cm e tomaia interamente ricoperta di luminosissimi glitter argentati; ulteriore dettaglio prezioso è il fiocco gioiello. Quanto costa camminare in una fiaba? Le scarpe da Cenerentola costano 979 euro.