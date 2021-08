L’estate di Aurora Ramazzotti, i costumi più belli tra slip sgambati e reggiseni a fascia Aurora Ramazzotti si sta godendo l’estate con gli amici, la famiglia e il fidanzato. Da Ibiza a Mykonos a Santorini sta sfoggiando i suoi costumi più belli e sembra avere una certa predilezione per il bikini con slip sgambato e reggiseno a fascia.

A cura di Giusy Dente

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti oggi ha un rapporto sano col proprio corpo, ma ci ha messo tempo per raggiungere questa accettazione. A lungo le hanno fatto molto pesare il confronto con Michelle Hunziker. Quando aveva 14 anni le riviste di gossip avevano sottolineato quanto la madre fosse più bella della figlia: parole pungenti e cattive, difficili da digerire per una ragazzina. Proprio perché ben consapevole delle ferite che il body shaming è capace di lasciare, oggi è una giovane donna che cerca di diffondere messaggi di body positivity, per ricordare alle persone quanto sia importante volersi bene, senza cadere vittime di stereotipi e paragoni, senza che la perfezione diventi un'ossessione. Per lo stesso motivo ha anche parlato del suo problema di acne, normalizzando ed elogiando le imperfezioni, che sono ciò che ci rende unici. Insomma, lei non si vergogna dei brufoli sul viso né del suo corpo, per questo è a proprio agio anche a mostrarsi in bikini.

Aurora Ramazzotti icona body positive

È tempo di vacanze per tutti, anche per Aurora Ramazzotti. Mentre mamma Michelle Hunziker si divide tra il mare e la montagna, la 24enne sembra abbia optato per un'estate all'insegna del bikini! Da settimane il suo profilo Instagram e le Stories sono ricchi di scatti che la immortalano in barca, il riva al mare, a bordo piscina. Come sempre non manca chi si sente in diritto di rivolgerle parole offensive per il suo fisico, per sminuirla e metterla in difficoltà. Ma ormai lei sa gestire benissimo i leoni da tastiera. Di recente ha spiegato di non voler limitare la propria libertà per colpa degli haters e soprattutto ha sottolineato che non è certo una foto in costume a giustificare certi commenti. Nessuno dovrebbe sentirsi legittimato a umiliare e offendere. La 24enne ha scritto a chiare lettere: "Io merito rispetto a prescindere da chi sono e da come mi vesto. Merito rispetto che io sia in costume da bagno o completamente coperta dalla testa ai piedi. Merito rispetto se faccio ironia sul mio corpo. Perché è il mio corpo e decido io. Non voi".

Aurora Ramazzotti

Tutti i costumi di Aurora Ramazzotti

A inizio agosto Aurora Ramazzotti ha trascorso alcuni giorni a Ibiza con le amiche, tra cui anche Paola Di Benedetto. Stranamente era assente Sara Daniele, con cui è solita trascorrere l'estate: le due ragazze si conoscono e si frequentano ormai da 12 anni. L'ultima foto insieme risaliva a luglio, difatti qualcuno aveva ipotizzato che avessero litigato. Ma ci ha pensato la stessa Aurora a mettere a tacere queste voci infondate, pubblicando degli scatti delle due in cui sottolinea che "non è volato nessuno straccio". Tra l'altro è stata proprio la figlia di Pino Daniele a presentare alla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker l'attuale fidanzato, Goffredo Cerza. Con lui la 24enne è volata a Mykonos, dove ha trascorso altri bellissimi giorni di vacanza, che ha testimoniato sui social. Su Instagram la seguono in oltre 2 milioni.

Aurora Ramazzotti

La spontaneità, l'ironia e la simpatia sono le grandi carte vincenti della 24enne, certamente ereditate da mamma Michelle Hunziker. Ma sa anche quando è il momento di esporsi, come quando ha commentato su Instagram il fenomeno del catcalling, stanca di dover ricevere commenti indesiderati spacciati per complimenti, per il solo fatto di indossare degli shorts o un costume.

Aurora Ramazzotti

Dal due pezzi a quello intero, lei in queste settimane ha sfoggiato tantissimi costumi diversi, mostrandosi sempre in una chiave molto naturale, ironizzando sul colore bianco della sua pelle o scherzando sul temuto arrivo delle mestruazioni proprio in vacanza.