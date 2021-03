in foto: La Rappresentante di Lista in Valentino, finale Sanremo 2021

Con la vittoria dei Maneskin si chiude la 71esima edizione del Festival di Sanremo, un'edizione unica nel suo genere e la cui organizzazione per settimane ha vacillato. Lo spettacolo entrato nelle case degli italiani ha portato speranza e leggerezza e ovviamente anche musica: sia personalità nuove che certezze del nostro panorama. Ma Sanremo non è solo una gara canora, sempre più è diventata anche una passerella dove far passare messaggi e sempre lo stile dei suoi protagonisti è stato al centro dell'attenzione. Quest'anno la moda genderless è stata grande protagonista sul palco dell'Ariston, dal body con le paillettes di Damiano alla gonna di Mahmood. E moltissimi Big in gara hanno optato per look scintillanti: il completo a specchio di Madame, l'abito ricoperto di Swarovski di Noemi e quello ricoperto di cristalli di Elodie, per fare alcuni esempi. A spiccare, sia per talento che per gli outfit scelti per l'occasione, è stata la queer band La Rappresentante Di Lista (Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina). Per la finale di sabato sera lei ha lasciato tutti a bocca aperta per l'abito scelto.

La band rivelazione di Sanremo 2021

Amadeus quest'anno ha scelto per l'Ariston voci amatissime, delle certezze del panorama musicale italiano dal successo consolidato, ma anche giovani promesse meno note al grande pubblico, che però hanno saputo lasciare il segno. Sicuramente La Rappresentante Di Lista è una di queste, vera e propria rivelazione di questa edizione. La coppia ha portato in gara un brano dal ritmo contemporaneo, dove la voce di Veronica Lucchesi si esprime in tutta la sua potenza. A rendere le esibizioni della band ancora più magiche ci hanno pensato anche i look della coppia. Non hanno sbagliato un colpo col loro stile. Nella seconda serata Veronica Lucchesi si è esibita indossando un abito monospalla fucsia di Valentino con un dettaglio abbinato: i peli delle ascelle! La cantante contro i canoni estetici tradizionali è salita sul palco con le ascelle non depilate e colorate. Nella terza serata è stata la volta del completo mannish oversize, color rosso fuoco. Il look della finale è quello che ha consacrato la Lucchesi regina di stile di questa edizione, in un crescendo di stupore ed eleganza.

Un abito da sogno: ma che fatica trasportarlo!

Amadeus sul palco prende tempo, in attesa che La Rappresentante di Lista prenda posizione e una volta che la camera inquadra la band l'unica cosa che può dire lo spettatore è: Wow! Per la finale del Festival Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista ha indossato un Valentino Haute Couture firmato da Pierpaolo Piccioli, un abito bianco con gonna ampissima capace di occupare buona parte del palco. Come si può immaginare, è stato difficile non solo da indossare, ma anche semplicemente da far arrivare all'Ariston, dato il suo formato maxi! Proprio Piccioli ha rivelato questo "dietro le quinte" su Instagram, testimoniando nelle Stories il momento in cui l'abito è arrivato in camerino, per essere indossato dalla cantante. Sono servite, a quanto si vede, ben quattro persone per reggerlo, difatti una volta salite le scale e giunti in camera è scattato l'applauso. La fatica nel realizzarlo e nel trasportarlo è stata ampiamento ricompensata, visto che il pubblico è rimasto incantato vedendolo indossato dalla cantante, che fino all'ultimo si è dimostrata una delle più eleganti di questa edizione.