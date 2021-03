È partita la 71esima edizione del Festival di Sanremo, l'evento più atteso dell'anno nel nostro paese che quest'anno va in scena in un'inedita versione "sobria" e low-profile a causa delle restrizione legate al Covid-19. Tra i Big in gara che si sono esibiti durante la prima serata c'è un volto nuovo del mondo della musica: si tratta di Madame, la giovane rapper che ha presentato l'inedito scritto con Dardust intitolato "Voce". Si tratta della sua prima volta sul palco dell'Ariston ma, nonostante l'emozione, è riuscita a incantare tutti con il suo stile sofisticato e glamour. Si è infatti esibita in un completo scintillate dallo stile mannish, rinunciando ai tacchi. La cosa che in pochi sanno è che dietro la scelta di lasciare i piedi nudi c'è nascosto un messaggio potente e simbolico.

Il look mannish di Madame

Madame si è esibita per la prima volta sul palcoscenico dell'Ariston con un look mannish, un vero e proprio must-have di stagione. La rapper ha infatti indossato un completo "a specchio" firmato Dior con pantaloni a vita alta e giacca monopetto scintillante. L'ha portata sbottonata, rivelando camicia e cravatta abbinate, due dettagli che hanno aggiunto un ulteriore dettaglio genderless all'outfit. Ha poi sfoggiato un guantino silver e ha tenuto i capelli sciolti e naturali. Ha rinunciato ai tacchi a spillo, presentandosi scalza sul palco. Non è stata la prima ad averlo fatto, nella storia di Sanremo sono già state diverse le cantanti che non hanno tenuto i piedi nudi durante le esibizioni, da Marina Rei ad Anna Oxa.

in foto: Madame in Dior

Il messaggio femminista nascosto dietro i piedi nudi di Madame

Madame, all'anagrafe Francesca Galeano, ha solo 19 anni ma, nonostante la giovane età, ha già fatto storia, diventato la prima donna ad aver stravolto il mondo del rap. Stando alle convenzioni, infatti, questo genere musicale è associato al sesso maschile, alle appariscenti collane d'oro, alle tute sportive, ai versi arrabbiati, ma la cantante ha "riscritto" le regole a modo suo, non avendo paura di dare spazio alla sensibilità femminile e alle differenze di genere, ancora oggi troppo diffuse nella società contemporanea. Madame gioca con le metafore, con gli accenti, con le assonanze, stemperando le rime "da rapper" con delle melodie dolci ma allo stesso tempo d'impatto. Insomma, la 19enne ha dimostrato che non bisogna attenersi a degli stereotipi per avere successo. Il motivo per cui a Sanremo si è esibita a piedi nudi? Si è voluta spogliare da tutto per mettere in mostra ciò che realmente è: una ragazza che reclama romanticismo e tenerezza.