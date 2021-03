Noemi è tra le protagoniste della 71esima edizione del Festival di Sanremo: la cantante è in gara con il brano "Glicine" e i suoi abiti da vera diva hanno letteralmente rubato la scena. Il suo ritorno sul palco dell'Ariston ha lasciato tutti senza parole: durante il lockdown ha perso peso e ora sfoggia una silhouette incredibile, esaltata dagli abiti Dolce&Gabbana che ha sfoggiato serata dopo serata. Dai vestiti lunghi da sirena è passata ai pantaloni per la serata dedicata alle cover: durante il duetto con Neffa infatti ha sfoggiato un top di pizzo che lasciava scoperto il busto molto sensuale. Per la serata finale però si è superata, indossando un vestito scintillante da vera diva: con il nuovo look è bellissima, ma la luce di Noemi non dipende certo dal peso o dalla forma fisica. Sarebbe splendida con qualsiasi taglia.

Il look di Noemi per la finale di Sanremo

Come per le altre quattro puntate, anche durante la quinta serata Noemi ha indossato un abito firmato Dolce&Gabbana. Si tratta di un modello argentato a sottoveste incrociato sul davanti, completamente ricoperto di cristalli Swarovski. La luce che emana l'abito illumina ed esalta la linea semplice e pulita: una creazione da vera diva, che Noemi indossa con classe ed eleganza. Ha lasciato i capelli lisci e lucenti e ha completato l'abito con dei sandali argentati con plateau.

in foto: Noemi in Dolce&Gabbana alla finale di Sanremo

Il nuovo look di Noemi a Sanremo

Dall'esordio a X-Factor nel 2009 Noemi è cambiata moltissimo. Sicuramente ciò che ha colpito di più i fan in questi giorni è il drastico dimagrimento, ottenuto senza rinunce eccessive ma con un regime di dieta sana e allenamenti. Però la trasformazione va ben oltre la forma fisica: i suoi inconfondibili capelli rosso fuoco ora sono più chiari, lunghissimi e super lisci. Anche lo stile è maturato nel tempo: Noemi ha messo da parte il mood "hippie" per sfoggiare abiti a sirena, tailleur maschili e scollature profonde, come quelle viste in queste serate a Sanremo. Nuovo look, stessa luce negli occhi: è quella che fa la splendere sul palco di Sanremo, a prescindere dalla taglia dell'abito.