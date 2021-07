Domenica 11 luglio è stata una giornata davvero unica per Belén Rodriguez: oltre ad aver festeggiato la vittoria della Coppa America dell'Argentina e quella dell'Italia a Euro 2020, ha anche accolto in famiglia la piccola Luna Mari. A poche ore dal trionfo della squadra del nostro paese, la showgirl ha annunciato di essere diventata mamma per la seconda volta condividendo un dolcissimo scatto del piedino della piccola. Nella didascalia della Stories ha poi scritto: "C'è qualcuno che è nato adesso". Poco dopo si è immortalata in compagnia del neopapà Antonino Spinalbese, apparendo raggiante, felice e soprattutto trendy.

La foto di Belén Rodriguez dopo il parto

Belén Rodriguez ha annunciato la nascita della figlia sui social e, dopo aver mostrato il piedino della piccola coperto con un'adorabile scarpina rosa realizzata all'uncinetto, ha pensato bene di fotografarsi al fianco del compagno che l'ha resa mamma per la seconda volta. Lo scatto probabilmente è stato realizzato dopo il parto (come dimostrerebbe il cuscino d'ospedale alle sue spalle) e la mostra tra le braccia di Antonino con il viso raggiante, gli occhi chiusi e il sorriso stampato sulle labbra. Ha i capelli leggermente spettinati ma la linea di eye-liner ancora perfetta e, così come capitato ad altre star social, sembra non aver risentito affatto dell'effetto del travaglio. Anche lei come la Ferragni sarà stata alle prese con un impegno lavorativo all'arrivo delle doglie?

in foto: Belén annuncia la nascita di Luna Mari

Il primo look da mamma di Belén Rodriguez

Non si conoscono ancora i dettagli del parto di Belén Rodriguez ma la cosa certa è che la sua prima foto da mamma bis è adorabile e trendy. Oltre ad apparire innamoratissima e felice, l'argentina ha dato prova di essere sempre impeccabile, anche dopo aver affrontato il travaglio. Nello scatto indossa una canotta total black che mette in risalto il décolleté e al collo porta delle mini collane d'oro, un accessorio considerato invero e proprio must-have da diverse stagioni. A questo punto, dunque, non resta che aspettata il debutto della piccola Luna Mari sui social, magari durante il primo incontro con il fratellino Santiago che di sicuro sarà dolcissimo.