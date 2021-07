Belén Rodriguez a lavoro dopo il parto: abito gioiello e tacchi a spillo per il ritorno in tv Belén Rodriguez è tornata a lavorare a meno di 20 giorni dal parto di Luna Marì e ha dimostrato di non aver risentito affatto degli effetti della gravidanza. È in splendida forma e, tra minidress gioiello e tacchi a spillo, non potrebbe essere più glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Non sono passati neppure 20 giorni dal secondo parto di Belén Rodriguez ma, nonostante ciò, l'argentina ha già ripreso a lavorare a pieno ritmo. L'avevamo lasciata qualche giorno fa con la piccola Luna Marì tra le braccia nella camera privata della clinica in cui è nata e oggi la ritroviamo in tv alle prese con il suo nuovo impegno professionale. La showgirl è ancora una volta protagonista di Tu Sì Que Vales (talent di cui si stanno già svolgendo le registrazioni a Roma) e, fatta eccezione per la prima puntata, in occasione della quale è stata sostituita da Giulia Stabile, ora è tornata a coprire il suo ruolo di co-conduttrice e lo ha fatto con un look super glamour.

Belén indossa il minidress a meno di 20 giorni dal parto

Belén Rodriguez è tornata a lavorare e, sebbene la seconda maternità le lasci pochissimo tempo libero, trova sempre il modo di apparire glamour e trendy. Sarà perché ha un apposito staff che si prende cura del suo look o perché semplicemente la piccola Luna Marì la rende raggiante, ma la cosa certa è che non potrebbe essere più bella e in forma. Per le nuove registrazioni del programma di Canale 5 ha indossato un minidress ad alto carico sensuale firmato Area, un modello aderente, con lo scollo a cuore, le spalline sottili decorate con fiori e cristalli. Qual è il suo prezzo? Sul web viene venduto a 1.288 euro. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali neri con il tacco a spillo, un rossetto bordeaux molto marcato e un'elegante acconciatura raccolta.

L’abito Area di Belén

L'allenamento post-parto di Belén

Quante neomamme sono rimaste senza parole di fronte l'incredibile forma post-parto di Belén Rodriguez? Pochi giorni dopo la nascita di Luna Marì si era immortalata in jeans over e maglioncino (mascherando il pancione), ma ad oggi non esita a fasciare la silhouette, rivelando un corpo mozzafiato a poco più di 10 giorni dalla fine della gravidanza. Come ha fatto? La personal trainer che la segue ha spiegato il suo segreto: al di là dei buoni geni e degli allenamenti, ad aiutare l'argentina sarebbe il carattere solare e positivo. A tutte le donne basterà affrontare il post parto in questo modo per dire addio a pancetta e imperfezioni?