Giulia Stabile debutta a Tu Sì Que Vales: jeans e top griffato per sostituire Belén Rodriguez Giulia Stabile è una delle protagoniste della nuova edizione di Tu Sì Que Vales, dove ha preso il posto di Belén Rodriguez. La ballerina ha rivelato il look di una delle prime puntate sui social, apparendo griffata e glamour ma senza rinunciare alla comodità.

A cura di Valeria Paglionico

Sono partite le riprese di Tu Sì Que Vales, il talent presentato da Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti che tornerà su Canale 5 nel prossimo autunno. Questa ottava edizione vede una "assenza importante", quella di Belén Rodriguez, attualmente alle prese con la nascita della sua secondogenita Luna Marì. Che si tratti di un addio definitivo o di una pausa temporanea, non importa, per il momento a prendere il posto dell'argentina è un nuovo volto amatissimo della tv, Giulia Stabile. La vincitrice di Amici si è lasciata immortalare nello studio della trasmissione, apparendo glamour e sofisticata in versione sportiva ma di lusso.

Il primo look di Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales

Giulia Stabile ha rivelato uno dei primi look scelti per Tu Sì Que Vales, lasciandosi immortalare dietro le quinte in compagnia di Rudy Zerbi e Alessio Sakara. La ballerina ha indossato dei jeans a vita alta in blu scuro, ai quali ha abbinato un crop top in rosa con i contorni in verde, un modello in maglia firmato Etro che sul web viene venduto a 325 euro. Per completare il tutto ha scelto un paio di sneakers bianche e una coda di cavallo alta, due dettagli essenziali per darsi ai balletti e alle performance scatenate sul palco. Da quando ha vinto Amici Giulia avrà messo in atto una svolta di stile di lusso?

Top in maglia di Etro

Tu sì Que Vales: cosa indosserà Giulia di Amici

Avevamo lasciato Giulia con la coppa tra le mani durante la finale di Amici di Maria De Filippi e ora la ritroviamo sul palco di Tu Sì Que Vales al posto di Belén. Cosa indosserà durante la nuova esperienza su Canale 5? Se al talent aveva spopolato con le sue giacche colorate e over, questa volta punterà su qualcosa di più sofisticato, anche se non rinuncerà alla comodità e allo stile casual che da sempre la contraddistingue. Jeans, sneakers, crop top, codine, orecchini a cerchio e qualche capo griffato e di lusso: la ballerina ha tutte le carte in regola per diventare una vera e propria icona fashion per le giovanissime. A questo punto, dunque, non resta che capire quale sarà il suo ruolo nella trasmissione.