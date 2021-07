Belén con Antonino e Luna Marì: la prima dolcissima foto di famiglia a due settimane dal parto Belén Rodriguez ha messo al mondo la piccola Luna Marì poco più di 2 settimane fa ma solo oggi è arrivato sui social il primo ritratto di famiglia. L’argentina ha posato al fianco del neopapà Antonino con la bimba tra le braccia, dando vita a una scena adorabile che ha incantato i fan.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta l'11 luglio 2021, ha messo al mondo la piccola Luna Marì, la figlia nata dal nuovo compagno Antonino Spinalbese, e, nonostante in un primo momento avesse preferito tenere nascosta la gravidanza, ora non potrebbe essere più felice. Dopo aver documentato sui social i primi momenti di vita della piccola tra foto in cui allatta e adorabili mini look all'uncinetto, ora si è concessa il primo ritratto di famiglia. La neomamma, il neopapà e la bimba si sono immortalati in un selfie, dando vita a una scenda adorabile che ha letteralmente incantato i fan.

I look di Belén e Antonino per il primo ritratto di famiglia

Belén non ha rinunciato allo stile per la prima foto con Antonino e la figlia Luna Marì e, nonostante la maternità non le lasci molto tempo libero, ha curato il look nei minimi dettagli. L'argentina ha infatti indossato un abito a pois fresco e trendy con le spalline sottili e la gonna al ginocchio, completando il tutto con un paio di sandali mules con il tacco a spillo. Anche Antonino non è stato da meno in fatto di outfit e, sebbene non abbia rinunciato ai suoi tanto amati capi basic, ha dimostrato di essere un papà fashion. T-shirt grigia, pantaloni scuri e camicia verde militare portata scorciata sulle maniche: così facendo il compagno della showgirl ha messo in mostra anche il tatuaggio sul braccio dedicato proprio alla donna che gli ha cambiato la vita.

Belén Rodriguez, mamma lavoratrice e trendy

Belén Rodriguez è una vera e propria "forza della natura" e lo sta dimostrando negli ultimi tempi, per la precisione da quando ha messo al mondo Luna Marì. Oltre a essere tornata in splendida forma in pochissimi giorni dopo il parto, ha anche ricominciato ad allenarsi e a lavorare. Certo, ha avuto un piccolo problema sul palcoscenico di Tu Sì Que Vales, ma sembra essere determinata a non concedersi neppure un momento di riposo. Come se non bastasse, tra minigonne, tacchi a spillo e beauty look impeccabili, sembra non aver risentito affatto delle nottate insonni post-gravidanza. Insomma, Belén è una mamma "wonder woman" e non potrebbe andarne più fiera.