Belén Rodriguez ha cambiato stile su Instagram: ha detto addio agli scatti sexy in bikini e minidress, dando sempre più spazio a delle foto minimal e concettuali che concentrano l'attenzione dei fan su alcuni dettagli glamour dei suoi look. Che si tratti di una scelta legata al rapporto sempre più profondo col fidanzato Antonino Spinalbese o di una vera e propria svolta d'immagine, non importa, l'unica cosa certa è che l'argentina non ha perso la passione per la moda. Ama gli accessori di lusso e non perde occasione per metterli in mostra. Dopo la Birkin in pelle di coccodrillo e la tracolla in denim che di sicuro diventerà il must-have della primavera 2021, ora ha fotografato la sua "mini borsa", rilanciando il trend che ha spopolato negli scorsi anni.

Belén con la Chiquito di Jacquemus

La nuova borsa di Belén Rodriguez? È mini, colorata e perfetta per aggiungere un tocco glamour ai prossimi look primaverili. Si tratta del modello Le grand Chiquito di Jacquemus, è in camoscio verde prato e a contraddistinguerla è l'iconica forma trapezoidale con il lungo manico tondeggiante e il logo dorato sul lato. Sul sito ufficiale della Maison è disponibile in diverse tonalità, dal nero al beige, fino ad arrivare al rosa, ma quella verde di Belén è in assoluto la più adeguata alla primavera in arrivo. Qual è il suo prezzo? Viene venduta a 625 euro e, nonostante le sue dimensioni non siano l'ideale per coloro che portano di tutto in borsa, riesce ad aggiungere un tocco sofisticato a ogni outfit, anche quelli semplici e casual. Insomma, il trend delle mini bag è tornato, parola di Belén Rodriguez.

in foto: Le grand Chiquito bag di Jacquemus

Come portare la mini bag

Nelle borse femminili, si sa, si trova davvero di tutto, dal portafoglio al trucco, fino ad arrivare ad accessori che, seppure non servono nell'immediato, possono sempre tornare utili. Sebbene il trend delle mini bag imponga di portar dietro solo lo stretto necessario, riesce ad aggiungere un tocco glamour a ogni look. Come sfoggiare degli accessori mini simili a quello di Belén? Considerando il fatto che sono il must-have della primavera 2021, vanno abbinati ad abiti di colori forti e sgargianti o al massimo ad outfit total white. Per il resto, si può lasciare libero sfogo al proprio stile, spaziando tra gonne, shorts, pantaloni skinny o leggings, l'importante è non dimenticare mai la borsa mini, anche se al suo interno ci entrerà a stento lo smartphone.