Belén, le foto a meno di una settimana dal parto: il primo look da mamma è con jeans e maglioncino Belén Rodriguez ha messo al mondo la piccola Luna Marì la scorsa domenica e non potrebbe essere più felice. A meno di una settimana dal parto si è mostrata in splendida forma sui social: ecco il suo primo look da mamma bis.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è diventata mamma la scorsa domenica, ha messo al mondo la piccola Luna Marì, la sua seconda figlia nata dalla relazione col fidanzato Antonino Spinalbese, e non potrebbe essere più felice. Ha documentato la nascita della bimba con delle adorabili foto del suo primo look total pink, non esitando a mostrarsi alle prese con l'allattamento ancora nel letto d'ospedale. Ora che è tornata a casa e che ha accolto la neonata con palloncini e festoni a tema ha ripreso la sua normale quotidianità. Solo di recente, però, si è scattata un selfie "in solitaria", apparendo trendy e in splendida forma a meno di una settimana dal parto.

Belén Rodriguez in splendida forma dopo il parto

In quanti non vedevano l'ora di ammirare il primo look da neomamma di Belén? L'argentina non ha deluso le aspettative dei fan e a meno di una settimana dal parto si è immortalata allo specchio in versione super trendy. Ha indossato dei jeans larghi e un maglioncino verde acqua over portato con le maniche scorciate: sebbene abbia preferito non fasciare la silhouette, è evidente che sia già in splendida forma. Certo, le presunte (e naturali) imperfezioni post-parto non sono state messe in risalto ma la cosa certa è che praticamente nessuno direbbe che fino a qualche giorno fa aveva un enorme pancione.

Belén è una mamma che non rinuncia al lusso

Il dettaglio che non è sfuggito ai fashion addicted più incalliti? La showgirl non ha rinunciato al lusso neppure in versione neomamma. Ha infatti completato il look casual e comodo non solo con degli occhiali da sole in stile diva ma anche con una mini tracolla Chanel, un modello in velluto nero e con la chiusura a forma di doppia C ricoperta di cristalli. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e fluenti, anche se, a differenza del solito, sono apparsi un tantino più spettinati. A Belén, però, viene perdonato tutto: del resto, è diventata mamma da meno di una settimana ed è normale che dedichi tutte le sue attenzioni alla piccola Luna Marì.