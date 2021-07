Emma Marrone non è solo la diva che veste griffato e viaggia in jet privato. La cantante salentina non ha paura di mostrarsi in chiavi molto meno glamour e molto più casalinghe e quotidiane, all'insegna della semplicità e della normalità. Della sua umiltà ha fatto una chiave di successo, è amatissima proprio per questo suo essere rimasta fedele a se stessa, evolvendosi e crescendo ma senza snaturarsi. Per questo anche se in tv le vediamo indossare gioielli di lusso e spesso sfoggia outfit sofisticati e costosi, come quello del suo compleanno lo scorso maggio, in una veste acqua e sapone lei si sente ugualmente a proprio agio e non sente il bisogno di nascondere nulla.

Emma Marrone acqua e sapone

Sentirsi bella non significa necessariamente indossare abiti griffati o avere un trucco appariscente sul viso. Emma Marrone lo sa benissimo e infatti ha lavorato molto sull’autostima e sulla crescita personale in questi anni, che l’hanno vista crescere come cantante e maturare come donna. Non sono mancate le difficoltà, non è stato tutto oro e fiori mentre faceva la sua ascesa: ha combattuto una grave malattia da cui solo di recente è uscita definitivamente. Per un momento aveva anche dovuto fermarsi per dedicarsi completamente alla propria salute, ma i suoi fan non l'hanno mai abbandonata e non hanno mai smesso di supportarla, rendendola ancora più forte.

Oggi Emma Marrone anche quando è in una veste più naturale non sente il bisogno di coprirsi, nascondersi, modificare parti di sé. La 37enne si ama e si accetta così com’è, l’autenticità e la lealtà verso il suo pubblico sono per lei fondamentali. Per questo non ha problemi a farsi vedere struccata, in tuta, senza filtri e fotoritocchi: completamente al naturale, reale fino in fondo. La cantante per rendere chiaro il suo messaggio se lo è anche scritto sulla maglietta. Ha publicato uno scatto con un look decisamente acqua e sapone con una maglietta con sù scritto “Real”. La caption recita appunto: "La scelta migliore che possiamo fare è quella di essere noi stessi. Senza filtri, senza barriere e senza pregiudizi. Reali fino in fondo".

Sui social oggi vince l'autenticità

Emma Marrone è una delle celebrities che, stanche dell'eccesso di filtri e ritocchi, ha scelto di percorrere una strada diversa. La cantante sui social porta avanti messaggi di accettazione e autenticità: sa benissimo quanto sia importante accettarsi e amarsi per come si è, prendendosi cura di sé senza per forza voler aderire a certi modelli o avvicinarsi a certi stereotipi. Non è la prima volta che si mostra senza trucco, coi capelli scompigliati e con addosso una semplice t-shirt. Come lei anche tante altre. Vanessa Incontrada celebra le imperfezioni, Arisa in bikini se ne frega e mostra fiera le sue curve, l'attrice Matilda DeAngelis normalizza l'acne. Sono tutte donne che stanno portando avanti in modo sincero la filosofia body positive e skin positive, in nome della libertà di essere semplicemente e meravigliosamente se stessi.