Emma Marrone è una delle grandi protagoniste dell'estate 2021, con la hit realizzata in coppia con Loredana Berté sta letteralmente spopolando e, come gran parte dei colleghi che hanno lanciato dei tormentoni, anche lei è stata invitata a Battiti Live. Per raggiungere la Puglia in poche ore ha dovuto viaggiare a bordo di un jet privato ma, complice il fatto che si trattava della sua prima volta in aereo dopo 2 anni, non l'ha vissuta benissimo e non ha esitato a immortalarsi terrorizzata a bordo. In compenso, però, ha curato il look nei minimi dettagli, apparendo in versione diva con maxi occhiali e stivali griffati.

Il look da viaggio di Emma Marrone

Al motto di “Cosa non si fa per la musica”, Emma Marrone è tornata a viaggiare in aereo dopo due anni e, forse perché ha sempre avuto paura di volare, ha affrontato l'esperienza con grande apprensione. Sui social non ha documentato solo il momento di terrore, ha mostrato anche il suo look "da viaggio". La cantante si è trasformata in una vera e propria diva, anche se non ha rinunciato alla comodità. Ha infatti indossato una maxi t-shirt nera con delle scritte bianche su maniche e petto, l'ha portata come un minidress e l'ha abbinata a degli originali stivali color nude con gli strappi. Si tratta di un modello di lusso, è infatti firmato Fendi e sul web viene venduto a 1.960 euro.

in foto: Gli stivali Fendi indossati da Emma Marrone

Emma Marrone lancia gli occhiali a mascherina maxi

La vera chicca del look di Emma, però, sono gli occhiali da sole firmati Saint Laurent (prezzo 355 euro). Dimenticate i modelli mini, quelli squadrati o quelli tradizionali a goccia, a partire da questo momento non si potrà fare a meno degli occhiali davvero oversize a mascherina e in total black. Che volesse mascherare il viso senza trucco o che semplicemente intendesse riposarsi in aereo senza la possibilità di essere disturbata dalla luce, non importa, l'unica cosa certa è che la cantante ha sfoggiato con orgoglio questo accessorio da diva, nella speranza di lanciare un trend per l'estate. In quanti considerano i suoi maxi occhiali il rimedio ideale contro le occhiaie?