Ashley Graham mostra fiera le smagliature della gravidanza: “Sembrano l’albero della vita” Ashley Graham è fiera più che mai del proprio corpo, smagliature da gravidanza comprese, che non esita a mostrare con orgoglio.

A cura di Giusy Dente

foto via Instagram @ashleygraham

Ashley Graham anche in gravidanza sta continuano a praticare attività fisica. Come sempre, non lo fa per esigenze estetiche, ma per una questione di salute. Come molte donne in gravidanza anche lei ha scelto lo yoga e continua a condividere con i suoi follower le sessioni di allenamento. Il workout le permette di stare bene con se stessa, di alleggerire la mente. Lei sta vivendo al meglio delle sue possibilità questo momento: è la seconda gravidanza, presto darà al piccolo Isaac ben due fratellini. È infatti in attesa di due gemelli, entrambi maschietti. Inevitabilmente così come per Isaac anche stavolta il suo corpo sta cambiando, si prepara ad accogliere non una ma due nuove vite. Per lei tutto questo è magico e va particolarmente fiera del proprio corpo, ora più che mai.

Ashley Graham mostra la pancia

Questa seconda gravidanza per Ashley Graham è un ulteriore momento di confidenza col proprio proprio, di consapevolezza e accettazione. Queste parole fanno da sempre parte della sua filosofia, non a caso è una delle prime vere icone di body positivity. Tutta la sua carriera è stata improntata al superamento dei canoni estetici, a portare nella moda una nuova concezione di bellezza, oltre gli stereotipi e oltre l'ossessione per la magrezza a tutti i costi. Lo ha fatto quando la parola body positivity non era così gettonata e quasi di moda come oggi. Quando ha esordito, si parlava ancora di modelle plus size. Poi lentamente le cose sono cambiate, grazie anche a chi come lei si è battuto per portare sulle passerelle e sulle copertine un'idea di femminilità svincolata dalla taglia e dal peso.

foto via Instagram @ashleygraham

La modella 34enne è perfettamente a proprio agio con se stessa e con l'immagine riflessa nello specchio, si prende cura di sé, si ama e si accetta così com'è: ha superato l'esigenza di doversi omologare a tutti i costi, per essere felice. Difatti è fiera anche delle sue imperfezioni, che non nasconde né copre. Che si tratti di smagliature, peli o cellulite, non ha mai fatto ricorso a filtri o ritocchini. E con la stessa sincerità parla anche della gravidanza, senza nasconderne gli aspetti per nulla idilliaci, come le nausee, la stanchezza o la perdita dei capelli post parto.

foto via Instagram @ashleygraham

Ashley Graham mostra le smagliature

La modella ha annunciato la gravidanza nel mese di luglio e sin dall'inizio l'ha sempre celebrata, giorno dopo giorno. Si è dimostrata perfettamente a proprio agio nuda, con la pancia in evidenza: l'ha anche messa in risalto con una body chain, questa estate! Nessuna vergogna per le normalissime smagliature che si sono venute a formare. È qualcosa che conosce bene, ci aveva fatto i conti anche con la precedenza gravidanza, testimoniando gli effetti della maternità sul suo corpo. Un corpo che non ha certo smesso di amare, accettare e rispettare, anche in una fase di trasformazione così importante. Suo marito, il direttore della fotografia Justin Ervin è sempre con lei, pronto a supportarla. Oltre al piano emotivo è presente anche su quello pratico, visto che è lui a scattarle spesso le foto, compresa quella dell'annuncio della gravidanza! Ed è stato proprio lui a farle notare una cosa, come ha scritto nella foto pubblicata su Instagram in cui nuda sfoggia orgogliosamente le smagliature sulla pancia: "Dice che sembrano l'albero della vita".