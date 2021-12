Ashley Graham si allena durante la gravidanza: la modella fa yoga col pancione La modella curvy Ashley Graham pratica regolarmente sport per la propria salute, non per esigenze estetiche. Ora che è incinta, si sta tenendo in forma con lo yoga.

A cura di Giusy Dente

in foto: Ashley Graham e Sophie Ella

Ashley Graham non rinuncia a un po' di sana attività fisica, in vista del parto. La modella, già madre del piccolo Isaac, a luglio ha scoperto di essere incinta. A settembre ha poi condiviso sui social l'esilarante momento in cui, assieme al marito, ha appreso la più inaspettata delle notizie: si tratta di due gemelli! A breve quindi la coppia accoglierà in famiglia altri due maschietti. Come già fatto con la precedente gravidanza, anche in questo caso la 34enne sta tenendo i follower aggiornati su tutto. Ha mostrato loro anche il suo modo per tenersi in forma (e in salute soprattutto).

Ashley Graham si allena col pancione

Ashley Graham è stata la prima modella curvy a conquistare la copertina di Sports Illustrated. Era il 2016 e si parlava ancora poco di body positivity, argomento a lei carissimo: anzi, le fisicità come quella della Graham erano ancora definite plus size. Nessuno immaginava che quei corpi, che la moda aveva insegnato a guardare come ‘sbagliati' e inadatti, avrebbero invece di lì a poco conquistato anche le passerelle e i social, dimostrando che la bellezza non è un concetto che ha necessariamente a che vedere solo con peso e taglia.

Pur promuovendo un'estetica diversa da quella predominante, diversa dalla logica del ‘magro è bello', Ashley Graham non ha mai elogiato uno stile di vita non sano. Il suo messaggio di accettazione va di pari passo con un prendersi cura di sé, del proprio corpo, della propria salute a 360 gradi. Lei, difatti, è un'appassionata di sport e va regolarmente in palestra: non per dimagrire, non perché va di moda, ma per liberare la mente, per stare ancora meglio con se stessa, in quel corpo che così tanto ama.

in foto: Ashley Graham, Instagram @ashleygraham

Ashley Graham le buone abitudini non le ha perse neppure in gravidanza. La modella continua a praticare sport. Nel video pubblicato su Instagram, uno dei tanti che la immortalano in fase di allenamento, indossa un reggiseno sportivo nero e leggings neri abbinati. Con lei a seguirla nella lezione di yoga c'è l'insegnante Sophie Ella, che la guida tra esercizi seduta sul tappetino e in piedi, intervallati da fasi di respirazione. Lo yoga e altri tipi di ginnastica dolce vengono scelti da molte donne in dolce attesa o da quelle che hanno partorito da poco. Si presta bene alle esigenze di queste donne anche il pilates. Belen Rodriguez, per esempio, si è affidata proprio a quest'attività per ritrovare nel più breve tempo possibile la forma fisica, abbinandola ovviamente anche a una sana alimentazione. Altra fan del pilates è Elisa Isoardi, mentre pare che pratichi costantemente yoga anche la duchessa Meghan Markle.

Che si tratti di allenamenti soft o workout più intensi, ciò che conta è salvaguardare la salute, più che assecondare un ideale estetico. Il messaggio di Ashley Graham è nuovamente questo: accettarsi e amarsi senza lasciarsi ossessionare dai cambiamenti fisici, ma prendersi sempre cura di sé e del proprio corpo. Lei celebra giorno dopo giorno il suo, a maggior ragione ora che si sta preparando a dare la vita. Ne celebra le smagliature, i chili in più sulla bilancia, il pancione: fa tutto parte di cambiamenti normali, che lei sta vivendo con serenità e soprattutto con amore verso se stessa.