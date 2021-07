Ashley Graham in lingerie col pancione in vista: “Sono così stanca, benvenuta seconda gravidanza” Ashley Graham aspetta il suo secondo figlio dal marito Justin Evin e, dopo essersi mostrata in versione dea della maternità, ha rivelato alcuni piccoli disagi vissuti in gravidanza. Sui social ha condiviso un selfie in lingerie con il pancione in vista e nella didascalia ha fatto riferimento all’incredibile stanchezza che prova da diversi giorni.

A cura di Valeria Paglionico

Ashley Graham sta vivendo un periodo particolarmente felice della sua vita: a poco più di un anno dalla nascita del primo figlio Isaac, ha annunciato che presto diventerà ancora una volta mamma. Aspetta il secondogenito dal marito Justin Ervin e non potrebbe essere più bella e raggiante come dimostrato con la prima foto in cui ha messo in mostra il pancione, nella quale ha posato splendida in versione dea della maternità. Così come successo quando era incinta per la prima volta, anche ora non può fare a meno di servirsi dei social per parlare dei piccoli disagi legati alla dolce attesa.

Ashley Graham rivela il "lato oscuro" della gravidanza

Come ormai da tradizione tra le star, anche Ashley Graham non può fare a meno di documentare la gravidanza sui social. Certo, a giudicare dall'enorme pancione ha tenuto la notizia nascosta a lungo, ma ora non può fare a meno di celebrare la maternità con esclusivi servizi fotografici e selfie in cui rivela la silhouette modificata dalla dolce attesa. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora e non ha esitato a parlare di un piccolo disagio che la accompagna da diverse settimane. La modella curvy si è immortalata dal basso con il ventre "gonfio" in primo piano, lo sguardo distratto e indosso solo un reggiseno di pizzo nero e una collana a catena dorata al collo.

Nella didascalia ha poi scritto: "Sono così stanca, benvenuta seconda gravidanza". Insomma, così come successo quando aspettava il primogenito, anche questa volta la Graham non vuole avere segreti con i fan: questo significa che non esiterà a parlare dei "lati oscuri" di un periodo emozionante e magico come la dolce attesa. Quanto le mancherà al parto? Al momento la curvy non ha dato nessuna info sulla questione ma i followers possono "consolarsi" con i suoi numerosi scatti dolci e glamour in cui mette lo splendido pancione in mostra.