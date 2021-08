Ashley Graham con la body chain: la modella mette in risalto la pancia e celebra la gravidanza La body chain è l’accessorio maggiormente di tendenza questa estate. Anche Ashley Graham, alle prese con la seconda gravidanza, ha indossato la famosa catenina che si porta in vita: è il suo modo per celebrare la maternità, il corpo femminile e porre l’attenzione sul dettaglio che di sé ora come ora ama di più, cioè la pancia.

A cura di Giusy Dente

Ashley Graham è una fiera sostenitrice della body positivity, ma da molto prima che questo termine diventasse così gettonato e forse un po' abusato come oggi. Sul suo profilo Instagram si legge: beauty beyond size. La modella, infatti, da tempo porta avanti con convinzione un messaggio di amore e accettazione per il proprio corpo, al di là della taglia. Lei è stata la prima la prima top model curvy ad apparire su Sport Illustrated nel 2016 e nella sua carriera non ha mai ceduto a canoni di bellezza, stereotipi, misure, a chi le diceva che non avrebbe mai potuto fare la modella. Parallelamente all'ascesa nel mondo della moda ha portato avanti la vita privata con un matrimonio e un figlio. Isaac (nato a gennaio 2020) le ha dato modo di celebrare il suo corpo in un modo nuovo. Non ha esitato a raccontare la maternità in tutti i suoi aspetti, compresi quelli idilliaci, senza mai nascondere nulla dalle smagliature alla perdita dei capelli. E lo stesso sta facendo anche adesso che è in attesa del secondo figlio.

Ashley Graham fiera del proprio corpo da mamma

Per annunciare la seconda gravidanza la modella ha pubblicato a luglio una foto realizzata da suo marito, il fotografo Justin Ervin, che l'ha immortalata come una dea della maternità: è di profilo e sullo sfondo c'è un romantico paesaggio naturale, lei indossa solo un abito chemisier azzurro. In queste settimane ha continuato a testimoniare il progredire della gravidanza, senza escluderne gli aspetti meno piacevoli, come la sensazione si stanchezza con cui a volte ha a che fare. E senza escludere anche gli stravolgimenti fisici. La sua è una gravidanza senza filtri e ritocchi, perché come ha sempre fatto anche stavolta vuole celebrare il suo corpo esattamente così com'è, il corpo di una donna che accoglie una nuova vita. Lei infatti è perfettamente a proprio agio, anche in bikini.

Ashley Graham celebra la maternità

Tra le tendenze di questa estate c'è sicuramente la body chain, il gioiello per il corpo che tantissime celebrities stanno sfoggiando. Una delle prime a lanciare l'accessorio è stata Heidi Klum, mettendo in risalto con una catenina dorata gli addominali scolpiti e l'abbronzatura. L'hanno indossata anche Hailey Bieber, Kylie Jenner e la nostra Ilary Blasi, che ha sfoggiato il bijoux in vita durante le sue vacanze. Anche Ashley Graham ha fatto suo il trend, che le permette di mettere in risalto ciò che al momento più le piace di lei.

A dispetto di chi pensa che la body chain sia perfetta solo per chi ha il ventre piatto, la modella sta dimostrando che non è così. Il segreto è avere confidenza col proprio corpo oltre qualunque stereotipo, accettarsi ed essere orgogliosi di se stessi. La Graham sui social ha sfoggiato più volte la body chain in vita, come volesse ulteriormente abbellire le sue forme e focalizzare l'attenzione sul dettaglio che ora più che mai la fa sentire speciale e bella, la pancia. La sua gravidanza è quella di una donna che vuole celebrare la bellezza e la sensualità del corpo femminile anche durante la gravidanza.