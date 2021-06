Era il 23 marzo 2021 quando Chiara Ferragni annunciò di essere diventata mamma per la seconda volta postando un adorabile scatto realizzato in sala parto con Baby Vittoria tra le braccia. Da allora la bimba è diventata una vera e propria celebrità e, tra look griffati e adorabili foto con gli occhi azzurri in primo piano, ogni volta che appare sui social riesce a incantare i fan dei due influencer con la sua bellezza. Oggi ha festeggiato il suo terzo complimese e, come da tradizione in casa Ferragnez, ha ricevuto un micro party casalingo. Per l'occasione è apparsa più elegante che mai in versione principessa total pink.

Il look di Baby Vittoria per il terzo complimese

Se il primo mese di Baby Vittoria era stato celebrato con una tutina rosa e una torta ricoperta di pasta di zucchero a un livello, questa volta i Ferragnez hanno fatto le cose in grande, soprattutto quando si parla del look della bimba. La figlia di Chiara e Fedez è apparsa adorabile in total pink con un abitino da principessa in rosa antico, un modello senza maniche e con la gonna a palloncino, abbinato a una fascia con il maxi fiocco portata sulla fronte. Complici le temperature bollenti degli ultimi giorni, è stata poi lasciata a piedi nudi. Il dettaglio che ha lasciato senza parole i followers? La piccola cresce sempre di più, ha dei profondi occhi azzurri identici a quelli della mamma e non esita e rivolgere alla camera i suoi sorrisoni più smaglianti.

La torta a tema per Vittoria Ferragni

Poteva mai mancare la torta a tema in occasione di un evento tanto importante? Assolutamente no, Vittoria ha ricevuto uno splendido e gustoso dolce a più livelli per celebrare il suo terzo mese di vita. La torta scelta per lei è a tre piani, è ricoperta di pasta di zucchero in bianco e rosa ed è decorata con nuvolette, mongolfiere e orsetti, oltre che con la targhetta che riproduce il suo nome. Poco prima di partire per Atene, dove passerà qualche giorno per un esclusivo progetto lavorativo, mamma Chiara ha posato con la festeggiate e con il primogenito Leone, sottolineando quanto amore prova nei loro confronti. I Ferragnez al completo non sono forse super adorabili?