Sophie Codegoni al GF Vip 6 anticipa il Natale: il suo mini abito rosso è perfetto per le feste Ieri sera è andata in onda la 21esima puntata del GF Vip 6 e Sophie Codegoni ha pensato bene di anticipare il Natale. Durante la diretta è apparsa bellissima ed elegante in un abito di raso rosso: ecco quanto costa.

A cura di Valeria Paglionico

Il Grande Fratello Vip è entrato nel vivo: come annunciato da Alfonso Signorini quest'anno continuerà fino a marzo e di certo fino ad allora saranno moltissime le dinamiche che si verranno a creare sotto i riflettori della nota casa di Cinecittà. Tra le protagoniste più amate di questa sesta edizione c'è Sophie Codegoni, l'ex tronista di Uomini e Donne che di recente ha fatto parlare di lei per aver rifiutato le avances di Gianmaria Antinolfi. Fin dall'ingresso ha dimostrato di essere una vera e propria icona fashion: in occasione della puntata 21, ad esempio, ha puntato su un look total red che ha anticipato il Natale. In quante prenderanno ispirazione da lei durante le feste del prossimo dicembre?

Il vestito rosso di Sophie Codegoni

Se Francesca Cipriani ha puntato sulle paillettes total pink e Soleil su un più etereo look stellare durante la puntata 21, Sophie Codegoni ha preferito "portarsi avanti" con i tempi sfoggiando un outfit che si rivelerà perfetto per il prossimo Natale. Ha indossato un minidress firmato Salvo Martorana, un modello drappeggiato della collezione Autunno/Inverno 2021 con la gonna a portafoglio, le maniche lunghe a palloncino e una generosa scollatura a V. Quanto costa? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 675 euro. L'ex tronista ha poi aggiunto dei décolleté col tacco total gold e ha poi tenuto i lunghi capelli biondi sciolti e leggermente ondulati.

L’abito di Salvo Martorana

Lo stile rock di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni è giovanissima e all'interno della casa del GF Vip 6 sta puntando tutto su uno stile rock e fashion (come rivelato dal suo stylist Matteo Evandro). Sta spaziando tra minidress sbarazzini, audaci tagli cut-out sul seno, completi dallo stile mannish e non disdegna le griffe, basti pensare al fatto che di recente ha indossato prima le ciabatte di gomma come quelle di Chiara Ferragni, poi un prezioso abito gioiello di Balmain. Ha però detto no alle paillettes e ai dettagli eccessivamente scintillanti, preferendo esaltare la sua sensualità con sobrietà. In quante prenderanno ispirazione da lei per un guardaroba da vere e proprie influencer?