Le “mistery box” di vestiti che arrivano al GF Vip 6: il segreto dietro ai look dei concorrenti Quanti vestiti hanno i concorrenti del GF Vip? Matteo Evandro Manzini, designer e stylist delle star, svela qualche segreto sui look di Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è entrata nel vivo e si preannuncia già l'edizione più lunga della storia, che terminerà a marzo. Di puntata in puntata i concorrenti sfoggiano look diversi, sempre scelti con cura per comunicare qualcosa di sé: dalle camicie Etro di Manuel Bortuzzo agli abiti coordinati da principessa delle sorelle Selassié, dagli accessori griffati di Soleil Sorge fino ai look "esuberanti" di Francesca Cipriani. I look sono una parte importantissima dello show, quindi, ma dopo decine di puntate viene spontaneo chiedersi: quanti vestiti si sono portati i concorrenti all'interno della casa? Matteo Evandro Manzini, designer dell'omonimo brand e stylist di Soleil Sorge e Sophie Codegoni, ha svelato a Fanpage.it alcuni segreti del guardaroba dei concorrenti del GF Vip 6.

Come fanno i concorrenti del Gf ad avere così tanti vestiti

Il designer Matteo Evandro Manzini ha legato il suo nome a diverse edizioni del Grande Fratello Vip: durante la scorsa edizione ha vestito Giulia Salemi e quest'anno cura lo stile di ben due concorrenti, Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Non solo: oltre al brand Matteo Manzini il designer ha un'altra linea, Les Filles d’Eva, i cui capi sono stati indossati dalle attuali concorrenti. A Fanpage.it ha spiegato come fa a "curare" i look delle due ragazze anche a distanza. Infatti è importante precisare che gli stylist, così come chiunque altro, non possono comunicare con chi è dentro la casa in nessuna maniera. Tutto quindi viene scelto in anticipo, prima dell'ingresso nella casa più spiata d'Italia.

Questo non significa che i concorrenti entrino nella casa con bauli pieni di abiti. “Noi non sappiamo quanto staranno dentro – spiega Manzini – ci sono troppe incognite nello scegliere prima tutti i look e poi non avrebbero valigie così grandi da contenere tutti quei capi". I vip all'ingresso hanno con loro con cinque o sei look da sera e poi ricevono il resto degli abiti da fuori. "Di settimana in settimana io scelgo i look che verranno consegnati al Grande Fratello – continua lo stylist – e tutti i vestiti vengono controllati scrupolosamente prima di essere recapitati all'interno della casa". Tutto ciò, spiega, avviene alla cieca: una specie di "Mistery Box" piena di abiti di cui le concorrenti non conoscono il contenuto. “Funziona così, prendere o lasciare – scherza lo stilista – è capitato che qualche look non piacesse, ma a volte azzardare e uscire dalla comfort zone ripaga”. Queste regole, ovviamente, valgono per tutti i concorrenti della casa. Matteo Manzini sceglie anche i look da giorno per le sue concorrenti e gli abiti vengono inviati già completi di accessori.

Lo stile "rock'n'roll" di Sophie Codegoni

I look vengono scelti con certi criteri, facendo in modo di rispecchiare fedelmente lo stile delle concorrenti e di esaltare la loro fisicità. “Il mio obiettivo non è semplicemente dare un vestito per la prima serata – prosegue Matteo Manzini – voglio esaltare la loro personalità: so quali sono i loro gusti e cerco di far evolvere il loro stile, parallelamente alla loro crescita professionale”. Sophie Codegoni e Soleil Sorge, spiega Matteo Manzini, hanno due stili diversi: "Sophie è molto giovane, il suo look prediletto è shorts o minigonna, top e blazer oversize, è un po' rock'n'roll. Il suo modello di donna è la conduttrice Elenoire Casalegno, quindi io a volte cerco di farla azzardare con abiti più romantici, più da bambolina".

Soleil Sorge ama le sovrapposizioni

Soleil Sorge invece ha maturato uno stile più bohémien: "Ama stratificare e giocare con le sovrapposizioni, kimono, camicie, bandane – aggiunge Manzini – a volte mi stupisce: una volta ha abbinato un abito fasciato nero a una bandana e io ho pensato che era stata molto creativa". Prima dell'ingresso nella casa, le concorrenti hanno dato al loro stylist alcune linee guida per la scelta dei look: "Soleil per esempio non ama il rosso né gli abiti asimmetrici – racconta Manzini – mentre Sophie non è una fan delle paillettes e non vuole mettere troppi abiti neri".

Durante la scelta lo stylist si confronta con i rispettivi agenti, mostrando i vari look e i brand. "Fino ad ora non mi hanno mai chiesto di provare qualcosa di diverso, mi hanno sempre dato carta bianca", sottolinea. Ora si comincia a pensare agli abiti per le festività natalizie, e Matteo Manzini svela qualche piccola anticipazione: "Per Sophie ho pensato a qualche look rosso, Soleil invece starebbe bene con i colori della terra". Anche lo stylist, come tutti i telespettatori, scopre solo durante la diretta il risultato finale delle sue scelte. Qualche volta, confessa, ha avuto una piccola sorpresa: "A volte capita che si scambino i vestiti tra concorrenti, ma non posso biasimarle: fanno quello che farebbero tutte le amiche quando sono insieme”.