Sophie Codegoni al GF Vip 6 con la scollatura maxi: per la puntata 20 indossa l’abito gioiello Ieri sera è andata in onda la 20esima puntata del Grande Fratello Vip e a incantare tutti con la sua sensualità è stata Sophie Codegoni. L’ex tronista ha ancora una volta osato con una maxi scollatura, indossando un elegante abito nero dal dettaglio gioiello sul fianco.

A cura di Valeria Paglionico

Il Grande Fratello Vip 6 è entrato nel vivo e sono moltissime le dinamiche che si sono venute a creare all'interno della nota casa di Cinecittà. Ieri sera è andata in onda la puntata 20 e tra le protagoniste più discusse c'è stata Sophie Codegoni, che durante la diretta ha avuto un confronto-scontro con Soleil Stasi. Le due non solo hanno parlato del loro rapporto di amore-odio ma si sono anche sfidate a colpi di stile. Se l'influencer ha puntato su un etero abito in lilla, l'ex tronista ha osato con una scollatura maxi e un dettaglio gioiello sul fianco. Chi delle due si aggiudica il titolo di più cool della serata?

Il look gioiello di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni non ama le paillettes e i lustrini e a confermarlo è stato il suo stylist Matteo Evandro, preferisce essere più rock, anche se non rinuncia mai alla sensualità. È proprio per questo che punta spesso su dei look total black come ha fatto nella puntata 20 del GF Vip. Per la diretta del venerdì sera l'ex tronista ha indossato un sinuoso abito nero, un modello aderente che le ha fasciato la silhouette, con la gonna alla caviglia con un mini spacco frontale, le spalline imbottite e una scollatura maxi che ha messo in risalto il décolleté. Sul fianco era decorato con un ricamo gioiello tempestato di cristalli, coordinato alle scarpe, ovvero un paio di sandali col tacco a spillo sempre in nero ma con la fascia intrecciata e scintillante.

Sophie Codegoni in nero nella puntata 20 dl GF Vip

Sophie Codegoni con la pony tail

Per completare il tutto Sophie Codegoni ha scelto un paio di orecchini pendenti brillantanti, messi in risalto da un'acconciatura inedita. La gieffina ha detto temporaneamente addio alle onde e alle pieghe sciolte, puntando tutto su una maxi pony tail in pieno stile Ariana Grande. Ha portato la coda di cavallo altissima, facendo così cadere l'attenzione del pubblico sui lineamenti impeccabili del viso. Insomma, la Codegoni è in assoluto una delle concorrenti più trendy di questa edizione del GF Vip: in quante prenderanno ispirazione dai suoi look per l'inverno?