Sophie Codegoni con il vestito “rivelatore” al Gf Vip 6: l’abito ha un taglio cut-out sul seno Venerdì 22 ottobre è andata in onda la 12esima puntata del GF Vip 6 e l’ex tronista Sophie Codegoni ha attirato l’attenzione con un abito molto particolare: collo alto, maniche lunghe e…un gioco di tagli cut our e intrecci all’altezza del seno, che rivelano anche un tatuaggio “nascosto” e speciale.

Sophie Codegoni è una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L'ex tronista di Uomini e Donne è al centro dell'attenzione per il triangolo amoroso nato (suo malgrado) con Gianmaria Antinolfi, che per lei voleva lasciare la fidanzata Greta Mastroianni. Il corteggiamento è stato accompagnato da qualche battibecco e da molte gaffe: sui social è diventa virale una sua uscita sulle "poesie di van Gogh". Ma ad attirare l'attenzione dell'esuberante concorrente sono soprattutto i suoi look: dopo il caso del pigiama identico a quello della Mastroianni, per la puntata andata in onda venerdì 22 ottobre ha scelto un look sensualissimo, un mini abito con studiati tagli cut-out.

L'abito cut out di Sophie Codegoni

Durante l'ultima puntata del Gf Vip 6 Sophie Codegoni ha sfoggiato un mini abito azzurro (in coordinato con i look delle sorelle Selassié). Il vestito aveva una linea semplice e aderente:minidonna, maniche lunghe e dolcevita. Ma nonostante il collo alto e le maniche lunghe, l'abito rivelava comunque la scollatura con un gioco di tagli cut out e intrecci "strategici" proprio sul seno. La gieffina non rinuncia mai a un tocco di sensualità nei propri look: i tagli rivelavano con grande precisione anche il tatuaggio che ha sulle costole, che come i molti altri tattoo che ha sul corpo nasconde un messaggio particolare.

Sophie Codegoni ha un tatuaggio nascosto

Le costole sono un punto del corpo normalmente coperto: l'abito indossato per la dodicesima puntata però rivelava la zona di pelle sotto al braccio, svelando un altro tatuaggio di Sphie. Si tratta di una scritta in inglese "Keep Going", cioé "vai avanti". Un invito dunque a non mollare e a seguire la propria strada.

L'ex tronista ha abbinato l'abito azzurro a sandali argentati con i listini ricoperti di brillanti e ha lasciato i lunghi capelli biondi sciolti, con una piega mossa. Sophie Codegoni ha 21 anni, ma si è sottoposta a qualche ritocco estetico alle labbra e al seno: lei stessa ne ha parlato apertamente, per evitare insinuazioni e giudizi. Del resto, non è il tipo che si fa parlare dietro…