Francesca Cipriani, proposta di nozze al GF Vip 6: futura sposa in rosa con abito e frontino scintillanti Francesca Cipriani è diventata protagonista di un siparietto super romantico al GF Vip 6: durante la 21esima puntata il fidanzato Alessandro Rossi è tornato nella casa per farle la proposta di nozze. La showgirl, scintillante in un abito rosa in pieno stile Barbie Girl, ha accettato dopo aver rischiato lo svenimento.

Il Grande Fratello Vip 6 è entrato nel vivo, da qualche settimana Alfonso Signorini ha annunciato che sarà l'edizione più lunga di tutti i tempi, terminerà a marzo e vedrà molti nuovi concorrenti entrare nella nota casa di Cinecittà. Tra i protagonisti "veterani" più amati in assoluto c'è Francesca Cipriani che, oltre a distinguersi sempre per originalità grazie al suo stile scintillante e kitsch, ha fatto conoscere al pubblico anche un importante pezzo del suo privato, ovvero il fidanzato Alessandro Rossi. In occasione della 21esima puntata del reality i due sono diventati protagonisti di un momento molto romantico: il ragazzo è tornato a incontrare la showgirl ma questa volta per farle la tanto attesa proposta di matrimonio.

La proposta di nozze al GF Vip 6

Quale migliore location della casa del GF Vip per organizzare una proposta di matrimonio spettacolare? È proprio quanto fatto da Alessandro Ricci, il fidanzato di Francesca Cipriani, che è tornato al reality per chiedere la mano alla gieffina. Dinanzi a tutti gli inquilini (ma rigorosamente a distanza per le regole anti-Covid) ha cominciato a dire: "Io senza di te non riesco a stare e voglio che rimaniamo insieme tutta la vita. Voglio chiederti se vuoi diventare mia moglie, perché io voglio invecchiare con te.

Francesca Cipriani rischia lo svenimento durante la proposta di matrimonio

Questi tre mesi sono stati difficili, perché noi siamo abituati a stare insieme. L'amore è aumentato e tu mi manchi tanto. Per me la vera felicità è quando tu mi dai una carezza, mi fai una scenata di gelosia, anche quando mi sgridi se sbaglio perché significa che stiamo crescendo insieme come coppia". Francesca, dopo aver urlato a squarciagola e aver rischiato uno svenimento, ha accettato la proposta senza esitazione, diventando protagonista di un siparietto super romantico che ha emozionato davvero tutti.

La proposta di matrimonio al GF Vip 6

Il look total pink di Francesca Cipriani

È fin dalla prima puntata del GF Vip 6 che Francesca Cipriani ha dato prova di essere la regina delle paillettes ma, quasi come se si aspettasse che sarebbe accaduto qualcosa, ieri sera si è trasformata in una vera e propria Barbie Girl. Durante la proposta di nozze è apparsa super scintillante in total pink: ha abbinato un minidress strizzato tempestato di paillettes a un chiodo crop effetto metallizzato sempre in rosa. Ha poi completato il tutto con gli immancabili sandali brillanti con tacco e plateau e con un cerchietto glitterato in tinta che ha aggiunto un tocco originale alla piega extra liscia. Insomma, la Cipriani è una futura sposa in rosa e, considerando che si tratta di uno dei suoi colori preferiti, non avrebbe potuto desiderare di meglio.