Soleil Stasi al GF Vip 6 è principessa delle stelle: l’abito bianco e oro costa oltre 3mila euro Ieri sera è andata in onda la 21esima puntata del GF Vip 6 e Soleil Stasi ha ancora una volta attirato su di sé tutti i riflettori con il suo look. Ha sfoggiato un abito “stellare” di lusso, un modello etereo e griffato che vale una fortuna.

Soleil Stasi è una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip 6: è entrata nella casa durante la prima puntata andata in onda lo scorso settembre e ancora oggi riesce a far parlare di lei. Ha creato un rapporto di amicizia profondo e intimo con Alex Belli, si è scontrata con Sophie Codegoni e di recente ha accusato l'ex Gianmaria Adinolfi di mentire sulla sua presunta ricchezza, ostentando passione per il lusso sfrenato ma senza poterselo realmente permettere. Durante la puntata 21 del reality, nonostante si proclamasse molto umile a differenza del coinquilino, ha sfoggiato un look griffato che vale una fortuna.

Nella puntata 21 del GF Vip 6 Soleil Stasi ha sfoggiato un look "stellare" che è riuscito a trasformarla in una vera e propria principessa. Durante la diretta è apparsa meravigliosa ed elegante con indosso un abito della collezione Autunno/Inverno 2021 di Burberry, un modello drappeggiato in misto viscosa e seta, con le maniche lunghe, la gonna al ginocchio e uno strato superiore in jersey velato decorato con delle stelle ricamate realizzate con catenelle in metallo dorato. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison britannica viene venduto a 3.190 euro. Per completare l'outfit di lusso l'influencer ha scelto un paio di sandali gold con il tacco alto tempestati di glitter e un paio di orecchini pendenti di cristalli.

Soleil Stasi sceglie da sola gli outfit sfoggiati al GF Vip? Non proprio, a seguirla è lo stylist Matteo Evandro, che settimana dopo settimana le invia una "mistery box" con una serie di completi sia per il daily che per le dirette serali. Certo, la scelta finale spetta all'influencer, ma prima di entrare nella casa si è accordata con lui per definire il mood che avrebbe dovuto accomunare tutti i suoi look. Abiti lungi ma con lo spacco, colori ispirati alla terra e nessun dettaglio scintillante eccessivo: Soleil ha sempre avuto le idee molto chiare quando si parla del suo guardaroba. Nelle prossime puntate del reality continuerà a scegliere capi extra lusso?