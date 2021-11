GF Vip 6, Sophie Codegoni “ruba” le ciabatte a Chiara Ferragni: quando costano le pantofole di gomma Sophie Codegoni è tra le concorrenti più trendy del GF Vip 6 e ne ha dato prova anche con uno dei suoi nuovi look casalinghi. Ha infatti abbinato il pigiama finito al centro del “pigiama gate” alle ciabatte lanciate la scorsa estate da Chiara Ferragni: ecco qual è il loro prezzo e perché fanno discutere.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello Vip è arrivato alla sua sesta edizione e i protagonisti, ormai rinchiusi nella casa di Cinecittà da diverse settimane, si stanno facendo conoscere tra chiacchiere in giardino, rivelazioni durante le dirette e confessionali. Tra le concorrenti di questa stagione c'è un volto noto dagli amanti di Uomini e Donne: l'ex tronista Sophie Codegoni, che da qualche giorno a questa parte sta facendo parlare di lei per il flirt con Gianmaria Antinolfi. Se durante le puntate serali spazia tra look total black e provocanti abiti cut-out che rivelano le forme procaci, per la quotidianità preferisce rimanere comoda anche se non rinuncia al lusso.

Sophie Codegoni rilancia le ciabatte di Chiara Ferragni

Sophie Codegoni di recente è finita al centro del cosiddetto "pigiama gate": all'interno della casa del GF Vip 6 ha infatti indossato un pigiama a righe bianche e rosa, lo stesso che l'ex di Gianmaria Greta Mastroianni aveva sfoggiato fuori dal reality per un servizio fotografico. Si sarà trattato di un caso o semplicemente le due vengono seguite dalla stessa agenzia? La cosa certa è che l'ex tronista ora ha aggiunto un ulteriore dettaglio trendy al suo look da casa, le ciabatte. Gli appassionati di moda di sicuro le avranno riconosciute al primo sguardo: si tratta infatti delle pantofole di gomma lanciate da Chiara Ferragni, che solo qualche mese fa fecero il giro del web.

Sophie Codegoni con le ciabatte di Chiara Ferragni al GF Vip

Quanto costano le pantofole di Sophie al GF Vip 6

Le ciabatte indossate da Sophie Codegoni al GF Vip 6 e "rubate" dal guardaroba di Chiara Ferragni sono le Yeezy Slides, per la precisione la versione color sabbia. Si tratta di semplici sandali in gomma con la punta aperta ma a disegnarle è stato Kanye West, la cui firma è riuscita a trasformarle in un vero e proprio must-have. Il prezzo di lancio consigliato inizialmente era di 55 dollari (47 euro circa) ma dopo il boom della scorsa estate sui siti di resell sono state vendute anche a 1.800 euro. Oggi quelle cifre sono diventate leggermente più abbordabili: la versione color sabbia di Sophie, ad esempio, può essere acquistata per 300-400 euro.