Tutte con i pantaloni al GF Vip 6: da Sophie a Soleil, le donne della casa puntano sulla moda mannish Ieri sera è andata in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip e per l’occasione le donne della casa hanno dato il meglio di loro in fatto di stile. Niente minidress, spacchi vertiginosi e shorts, hanno seguito il trend della moda mannish indossando dei completi con i pantaloni.

A cura di Valeria Paglionico

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è ormai entrata nel pieno e sono moltissimi i protagonisti che stanno facendo parlare di loro, da Miriana Trevisan che sta flirtando con Nicola a Lulù Selassié che non riesce a prendere le distanze da Manuel Bortuzzo. Ieri sera è andata in onda la nona puntata del reality e non sono mancati i colpi di scena, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico sono stati i look sfoggiati dalle protagoniste. Per questa volta hanno lasciato da parte minidress, shorts e spacchi vertiginosi, hanno preferito seguire il trend della moda mannish con dei completi con i pantaloni.

Sophie Codegoni e Miriana Trevisan indossano il tailleur

Ad aver seguito la moda mannish per la nona puntata del GF Vip sono state Sophie Codegoni e Miriana Trevisan. L'ex tronista ha rinunciato agli spacchi e ai mini abiti che ha sfoggiato nelle scorse settimana, apparendo super sofisticata in un completo total black con crop top annodato sulla pancia e pantaloni.

Sophie Codegoni in nero con i décolleté leopardati

Non ha rinunciato all'originalità, completando il tutto con un paio di décolleté leopardati con delle applicazioni gioiello. Mariana ha invece puntato sul classico tailleur total white con blazer aderente e pantaloni alla caviglia, a cui ha aggiunto un appariscente top tempestato di paillettes verdi, decorazione ripresa anche sulle spalline della giacca.

Miriana Trevisan in total white

Il completo verde acqua di Soleil Stasi

Anche Soleil Stasi si è presentata in diretta in pantaloni, anche sera preferito evitare il classico tailleur. Ha indossato un completo in verde acqua con camicia over e pantaloni ampi coordinati, abbinati a un paio di sandali alla schiava in bianco e ai preziosi bracciali Cartier (i Love Bracelet), che ha agganciato sopra le maniche, così da renderle a palloncino. Ha inoltre stravolto l'acconciatura, dicendo addio alla piega extra liscia e preferendo delle onde dall'effetto naturale portate con la fila centrale. Chi si aggiudica il titolo di regina glamour della nona puntata al GF Vip?