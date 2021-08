Serena Rossi in vacanza col bikini bianco: si conferma icona di bellezza naturale e semplicità Dopo un anno intenso dal punto di vista lavorativo e in attesa di ritornare sul set, anche Serena Rossi si sta godendo un po’ di sole e di relax. Il suo primo look vacanziero è in total white, con bikini e camicia. L’attrice 35enne si conferma un’icona di bellezza naturale: ciò che i fan apprezzano maggiormente di lei è la sua autenticità che non ha bisogno di filtri o ritocchi.

A cura di Giusy Dente

Il 2021 sarà certamente un anno da ricordare con gioia, professionalmente parlando, per Serena Rossi. Prima c'è stato il grande successo della fiction Rai Mina Settembre di Tiziana Aristarco, che ha dominato per settimane gli ascolti. Poi l'attrice è stata ospite al Festival di Sanremo, nella serata conclusiva, incantando il pubblico con la sua bellezza e la sua simpatia. Poi è stata la volta dell'esperienza di conduttrice, al timone di Canzone Segreta, lo show che ha visto diversi personaggi del mondo dello spettacolo raccontarsi tra ricordi, canzoni e foto del passato. Dopo mesi di duro lavoro, anche per lei è giunto il momento delle vacanze!

Serena Rossi, icona di autenticità

Il successo dell'attrice e cantante napoletana sta nella semplicità che da sempre la contraddistingue. La 35enne ha fatto dell'autenticità un cavallo di battaglia, che il pubblico apprezza moltissimo, proprio perché la rende diversa dal panorama di omologazione a cui siamo abituati. Alle foto artefatte e alla perfezione a tutti i costi lei contrappone nient'altro che se stessa per quello che è, con l'intenzione di preservare quella unicità che risiede proprio nelle cosiddette imperfezioni. Nessun chirurgo per lei, nessun ritocchino: la sua è la bellezza di una donna vera, che non ha paura di mostrarsi al naturale e senza filtri.

@serenarossiofficial

Serena Rossi col bikini bianco

Presto vedremo nuovamente Serena Rossi in tv, nella fiction Rai La Sposa. Stavolta l'attrice interpreta Maria, una ragazza che accetta un matrimonio per procura unicamente per aiutare la propria famiglia e tentare di risollevarla dalla povertà, il tutto nel quadro storico degli anni Sessanta e Settanta, tra scioperi dei lavoratori, boom economico, disuguaglianze tra Meridione e Settentrione e lotta al patriarcato. Le riprese sono terminate a luglio, ma quelli a venire saranno nuovamente mesi impegnativi per lei. Serena Rossi, infatti, sarà la Madrina della 78esima edizione della Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia e girerà la seconda stagione di Mina Settembre.

@serenarossiofficial

In attesa di tornare sul set si sta godendo un po' di meritato riposo in quella che su Instagram ha definito una "vacanza di coccole". L'attrice ha condiviso sui social il primo scatto il costume dell'estate: look total white per lei. Al bikini bianco ha abbinato una camicia dello stesso colore, usandola a mo' di copricostume: una scelta molto gettonata, tra le star e non solo, perché è comoda ma permette di ripararsi dal sole con stile. Una collana, diversi bracciali al polso e occhiali da sole, ma l'accessorio più bello è il sorriso smagliante dell'attrice, il sorriso di una donna autentica e unica che trasmette positività.