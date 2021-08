Il “matrimonio” di Serena Rossi: l’attrice indossa l’abito bianco e il velo Serena Rossi si è sposata, ma il fortunato non è il suo storico compagno Davide Devenuto! L’attrice, infatti, ha indossato l’abito bianco per esigenze di set, legate al progetto a cui sta lavorando, una fiction che andrà in onda su Rai 1 dal titolo “La sposa”.

A cura di Giusy Dente

Ph. Cristina Di Paolo Antonio

Prima il grande successo della fiction Mina Settembre, poi il palco dell'Ariston e poi la conduzione di Canzone Segreta: per Serena Rossi è davvero un momento d'oro. Ha anche indossato l'abito da sposa! Ma attenzione, si tratta di un matrimonio del tutto fittizio! Il fortunato non è Davide Devenuto, storico compagno dell'attrice. Con grande delusione degli appassionati di gossip e di chi attende le nozze di questa bellissima coppia da tempo, si è vestita di bianco solo per esigenze di set!

Il nuovo progetto di Serena Rossi

Il personaggio di Mina Settembre portato in prima serata su Rai 1 ha conquistato il pubblico, che è rimasto profondamente colpito dalla semplicità di questa donna moderna, determinata, che ama aiutare il prossimo, passionale (non a caso, veste di rosso), che non cerca a tutti i costi di avere un uomo accanto perché basta a se stessa. Serena Rossi ha ammesso di riconoscersi, in parte, nell'assistente sociale napoletana interpretata nella fiction. Sicuramente entrambe sono donne che non hanno bisogno di artifici, che si mostrano esattamente per quello che sono. Al pubblico sanremese l'attrice ha portato proprio la sua autenticità, che i suoi fan così tanto amano e che infatti l'ha nuovamente premiata, visto che è stata una degli ospiti più graditi. Dopo Sanremo, l'avventura di Canzone Segreta l'ha incoronata nuovamente regina della prima serata. Nel programma, coinvolgente e intimo, ha incantato tutti con la sua bellezza e con la sua eleganza. Al momento Serena Rossi è coinvolta in un nuovo progetto, come attrice: si tratta della fiction La Sposa: ha dovuto indossare l'abito bianco!

Serena Rossi si sposa, ma per finta!

Nel 2019 Davide Devenuto ha fatto la proposta di matrimonio a Serena Rossi in diretta tv! Le nozze, però, non sono state ancora celebrate, perché come ha spiegato l'attore è sopraggiunta non solo la pandemia, ma anche alcune divergenze circa le modalità di svolgimento della cerimonia. La coppia è molto affiatata, i due stanno insieme da 10 anni e hanno anche un figlio: "Il nostro matrimonio si basa sul fatto che ci vogliamo bene" ha spiegato. In attesa di sposare il suo compagno, però, l'attrice ha indossato l'abito bianco solo per esigenze di set. La fotografa Cristina Di Paolo Antonio ha condiviso su Instagram alcuni scatti dal set di La Sposa, la fiction di cui è protagonista. Il suo personaggio è quello di Maria, una ragazza che accetta una proposta di matrimonio per procura per risollevare la propria famiglia da una condizione di profonda indigenza. Nelle puntate si affronteranno tante tematiche sociali, dal patriarcato agli scioperi dei braccianti e degli operai negli anni Sessanta, dal rivoluzione economica alle disuguaglianze tra Nord e Sud. I fan non vedono l'ora di poter ammirare l'attrice in questo nuovo ruolo, che certamente offrirà non pochi spunti di riflessione sulla condizione femminile nella storia del nostro Paese.