Il copricostume più chic? La camicia maschile (proprio come quella di Ilary Blasi) Ilary Blasi si sta godendo le vacanze in barca e ha lanciato l’idea perfetta per un copricostume passepartout: la camicia maschile, a righe o tinta unita. Ripara da sole, è versatile ed è la soluzione perfetta per pranzare al ristorante o per prendere un aperitivo in spiaggia: ecco come sceglierla.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra in alto: Mango, Stradivarius, Etro. Foto a destra: Ilary Blasi

D'estate c'è solo una cosa più impegnativa della scelta del bikini: la scelta del copricostume. Il pareo è perfetto per passeggiare sul bagnasciuga, ma è scomodo per passeggiare in città, prendere i mezzi o semplicemente pranzare al ristorante. I vestitini invece a volte sono scomodi sopra al costume: tra bretelline e laccetti non si capisce più nulla. La soluzione? Una camicia leggerissima, comoda e perfetta per ripararsi dal sole con stile. Parliamo proprio delle camicie "da ufficio", a righe o tinta unita, con le maniche lunghe. Non ci credete? Guardate le star: Ilary Blasi l'ha sfoggiata a Ferragosto per un giro in barca ed Elodie è super sexy con la camicia a righe abbinata al bikini.

Ilary Blasi con la camicia da uomo sopra al costume

Ilary Blasi ha trascorso Ferragosto in barca e ha sfoggiato un bikini monospalla con alcuni fili di lurex che la facevano risplendere sotto il sole. Ma per ripararsi dalle scottature – che in barca sono sempre dietro l'angolo – ha indossato un paio di occhiali da sole con montatura bianca e una camicia azzurra dal taglio maschile, arrotolando le maniche. Un contrasto molto sexy: camicia maschile e bikini. Che l'abbia rubata proprio dall'armadio del marito Francesco Totti? In ogni caso ha lanciato l'idea da copiare per le giornate in spiaggia.

Ilary Blasi

Perché la camicia è un ottimo copricostume

Cosa c'è di più estivo che la stampa a righe bianche e blu? Nulla: una camicia a righe in stile "marinaretta" richiama subito le vacanze in barca. Anche se la camicia è il tipico capo da ufficio, se scelta con cura si rivela un ottimo alleato anti caldo: le bretelline sono sconsigliate sotto al solleone, perché la pelle esposta si surriscalda e si scotta. La camicia invece è perfetta per riparare la pelle lasciandola respirare. Ovviamente va scelta in un tessuto leggero e traspirante: lino o cotone leggerissimo.

scamiciato Mango

In versione "lunga" si porta come un abitino scamiciato, fresco e traspirante: l'importante è sceglierla in colori chiari come il bianco, il celeste, il verde menta o il rosa baby. Le righe sono la fantasia più gettonata d'estate, ma anche tinta unita crea subito l'effetto "boyfriend", rubata all'armadio di lui. La camicia in spiaggia o in piscina si rivela molto versatile: se si porta abbottonata e con le maniche arrotolate è un passepartout, ma per un look più casual basta annodarla all'altezza della vita, o addirittura lasciarla aperta sopra al bikini, come fa Elodie, per un look casual-chic perfetto per l'aperitivo in spiaggia!