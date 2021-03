Serena Rossi è una delle donne più amate della tv italiana e, dopo il successo della fiction "Mina Settembre", per lei è arrivato il momento di cimentarsi in un ruolo inedito, quello di conduttrice. Come preannunciato durante la finale del Festival di Sanremo, dove è apparsa meravigliosa in un lungo abito da sera firmato Giorgio Armani, a partire da venerdì 12 marzo sarà al timone di "Canzone Segreta", il nuovo emozionante show di Rai 1 che settimana dopo settimana vedrà diversi personaggi del mondo dello spettacolo raccontarsi tra sorprese, canzoni del cuore e fotografie. Ieri sera c'è stata la conferenza stampa di presentazione del programma e Serena ha incantato tutti con la sua bellezza e con la sua eleganza, apparendo sul palco meravigliosa in total white.

Serena Rossi segue il trend del total white

Ieri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di "Canzone Segreta", è andata in onda in forma virtuale dagli studi Fabrizio Frizzi e ha visto la "padrona di casa" Serena Rossi raccontare tutti i dettagli del programma che partirà il 12 marzo. Per un'occasione tanto speciale non poteva che dare il meglio di lei in fatto di look, apparendo splendida in bianco. Ha seguito due dei trend più gettonati del momento, quello del total white e dei look mannish, indossando un tailleur candido firmato Laura Biagiotti con pantaloni palazzo e giacca over monopetto. Per completare il tutto ha scelto dei décolleté con il tacco a spillo "a contrasto", ovvero un modello in raso fucsia, e non ha rinunciato alla borsa griffata, la LB Bag di Laura Biagiotti declinata in un'originale versione gold. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati, mentre per il make-up ha puntato su dei toni naturali, così da esaltare al meglio la bellezza del suo viso.

Cosa indosserà Serena Rossi a Canzone Segreta

Sono lontani i tempi in cui Serena Rossi era tra le protagoniste di "Un posto al sole", oggi è cresciuta e, sebbene non abbia perso la bellezza che da sempre la contraddistingue, è molto più sofisticata e glamour rispetto agli esordi. Cosa dobbiamo aspettarci da lei in fatto di stile al timone di "Canzone Segreta"? Stando all'outfit sfoggiato in conferenza stampa, sul palco di Rai 1 darà spazio a look di classe ma allo stesso tempo trendy, non perderà occasione per seguire le mode più gettonate di stagione e non rinuncerà ai vertiginosi tacchi a spillo. Al di là degli abiti e degli accessori che indosserà, a renderla raggiante, però, sarà il sorriso smagliante che da sempre la contraddistingue: ancora una volta Serena Rossi farà trionfare la bellezza della semplicità.