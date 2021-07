in foto: in senso orario sandali Moncler 1952, Malone Souliers, Chanel, Asos ed Etro

L'estate 2021 è ormai arrivata e sono iniziati anche i saldi di fine stagione, è dunque arrivato il momento per liberare i piedi da scarpe chiuse e sfoggiare in città o in vacanza comodi e freschi sandali bassi o con tacco medio. C'è chi, anche durante la stagione calda, ama indossare stivali estivi e chi non dice mai addio alle amatesneakers total white, un evergreen sempre di tendenza, c'è chi, invece, non appena le temperature si alzano lascia nella scarpiera le scarpe chiuse per sfoggiare solo sandaletti, ciabattine e modelli aperti per avere il piede fresco e libero. Quali sono i sandali bassi o con tacco mini di tendenza in quest'estate 2021? Da quelli incrociati ai sandali infradito, dalle varianti a ciabatta, passando per sandali alla schiava o gladiator, ecco i modelli must di stagione.

I sandali col tacco mini e midi

I sandali con tacco basso sono comodi e perfetti per chi non ama rinunciare a qualche centimetro anche in estate. Questi modelli sono utili per slanciare un po' la figura e le varianti più preziose ed eleganti sono perfette per essere indossate anche di sera. Alcuni designer, come Versace, in passerella hanno proposto sandali con kitten heel, ovvero il tacco mini e stretto, in versione mule, mentre da N.21 hanno sfilato sandali con tacco largo in total black. Modelli con tacco basso e comodo sono apparsi anche sulla passerella di Chanel.

in foto: sandali con tacco midi Claudie Pierlot

I sandali incrociati

Sono chic e originali, sono i sandali raso terra con fasce frontali incrociate da indossare al posto dei classici infradito. Comodi e avvolgenti questi modelli accompagnano il piede comprendo il collo del piede e lasciando nuda la punta. Le varianti più chic sono quelle in eco pelle intrecciata color nude di Asos o quelle in total black disponibili da Primark. Ci sono poi le varianti in tessuto da indossare anche di sera, come quelle di Mango e Chie Mihara.

in foto: sandali incrociati Primark

Le ciabattine a fascia

Ormai da diverse stagioni in sandali a fascia o ciabattine stanno letteralmente spopolando e rubando la scena a modelli classici. Sono minimal ed essenziali i sandali a ciabattina di Malone Souliers con fasce nere, colorati e trendy quelli in corda color senape di Mango, super chic e perfetti anche per outfit serali i sandaletti di Pollini con fascia fantasia e borchia maxi dorata.

in foto: sandali a fascia Mango

I sandali flatform

Il sandalo flatform è un modello che non ha il tacco ma una para orizzontale che aggiunge qualche centimetro ma garantisce comfort e comodità. I modelli più chic cono quelli in cuoio o pelle marrone, da allacciare alla caviglia, come quelli di Pollini. Tra le varianti più originali per l'estate 2021 ci sono anche quelle con suola alta in rafia e intrecci in suede. Tod's per la stagione calda propone sandali flatform con suola in legno e stringhe da legare al polpaccio.

in foto: sandali flatform Pollini

I sandali gladiator

Questi sandali sono originali e di tendenza, riprendono le linee e le forme delle calzature da gladiatore, solitamente hanno un cinturino da allacciare alla caviglia e listini o fasce incrociate sulla punta. Tra i modelli più cool su cui puntare c'è quello con maxi fibbia di Moncler o quello in rafia di Dior. Borchie appuntite o in metallo decorano i sandali gladiator di Ash e Asos, mentre sono in total black i modelli di Premiata.

in foto: sandali gladiator Moncler 1952

I sandali infradito

Il sandalo infradito è un evergreen che non tramonta mai. I più eleganti sono quelli semplici ed essenziali, magari legati alla caviglia, con listini decorati da fantasie estive o con colori pastello, proprio come il modello in foto di Emilio Pucci. Etro disegna sandali infradito in cuoio marrone dal sapore etno chic, Alberta Ferretti sceglie la semplicità del nero, mentre hanno una suola alta i modelli firmati Stella McCartney e Kenzo.

in foto: sandali infradito Emilio Pucci

I sandali alla schiava

Sensuali e originali i sandali bassi alla schiava sono perfetti per completare un summer look da spiaggia o un outfit estivo da sera. Si abbinano con minigonne e short ma anche con lunghe gonne e abiti. Etro in collezione estiva popone eleganti sandali alla schiava in tessuto paisley da legare sul polpaccio, mentre sono minimal ed essenziali i modelli di Sportmax. Da Blumarine hanno sfilato, invece, sandali alla schiava dal tacco alto con stringhe che si legano fin sopra la coscia.