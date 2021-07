L'estate ormai è entrata nel vivo: tempo di riporre sneakers e stivaletti e di regalare ai nostri piedi un po' di libertà. Oltre alle sempre chic espadrillas e ai sandali bassi, c'è un modello che proprio non può mancare nel nostro guardaroba estivo. Le mule, i sandali con il tacco aperti sulla punta e sul tallone. Ci piacciono perché si infilano in un istante e hanno un'aria anni Novanta molto chic. Le passerelle, da Versace a N°21, hanno proposto modelli colorati perfetti con l'abbronzatura. Anche le star le amano: l'ultima in ordine di tempo a sfoggiarle è stata Chiara Ferragni, che ha seguito il trend degli accessori fluo con un paio di sandali verde neon sotto un outfit molto semplice.

Le mule verde fluo di Chiara Ferragni

Una delle regole della moda è il potere degli accessori: da soli reinventano qualsiasi look, anche il più basic. L'outfit estivo di Chiara Ferragni lo conferma: crop top bianco, shorts di jeans a campana e sandali coloratissimi, che mettono in risalto la prima abbronzatura. L'imprenditrice ha scelto un modello firmato The Attico color verde fluo, caratterizzato dalla punta quadrata e dal tacco asimmetrico, a scultura. Sul sito del brand i sandali sono in vendita a 760 euro.

Le mule sono le scarpe di tendenza per l'estate 2021

Da qualche stagione ormai le mule sono tornate protagoniste: si tratta di una versione elegante di una ciabattina, si indossa con altrettanta facilità ma il tacco la rende sofisticata e glamour. Questo modello dal sapore anni Novanta ha conquistato le passerelle e torna protagonista delle collezioni estive. Bottega Veneta, ad esempio, punta sui colori pastello: celeste polvere, rosa cipria, lavanda. Versace fa sfilare una versione "incrociata" sul piede lilla, uno dei colori di stagione.

in foto: sfilata Versace –Primavera/Estate 2021

Prada punta sul fucsia acceso, mentre Steve Madden sceglie il minimalismo del sandalo nero e accollato. Dal verde fluo di The Attico al bianco latte di Reserved, impossibile non trovare la sfumatura giusta per ogni look. Alte o basse, con la fascia larga o scollata sul piede, con il tacco sottile o con il tacco a scultura come quelle di Amina Muaddi: a ciascuna il suo modello. Un paio di mule nell'armadio risolvono il problema di una cena estiva o di un'occasione formale: si infilano in un attimo e accendono il look.