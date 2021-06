in foto: da sinistra Max&Co., Bally, Seboy’s, L’Autre Chose

Stivali anche in estate? Perché no! Solitamente con l'arrivo della bella stagione la maggior parte delle persone preferiscono liberare i piedi dalle costrizioni di scarpe chiuse o dire addio ai tacchi alti. In molti però amano talmente tanto gli stivali da volerli indossare anche in estate. Sulle passerelle dell'Alta Moda sono diversi gli stilisti che quest'anno hanno proposto nelle collezioni Primavera/Estate 2021 stivaletti con tacco a spillo, come i modelli di Balmain, o stivali bassi, come quelli visti nelle collezioni di Tod's ed Ermanno Scervino. Tra le scarpe di tendenza per l'estate 2021 ci sono diversi modelli che possono essere indossati anche durante la stagione calda, da abbinare a look estivi. Tra le varianti più originali ci sono senza dubbio gli anfibi traforati e gli stivaletti texani o ancora i boots in tessuto o in pelle morbida da portare arricciati sul polpaccio.

Gli stivaletti con il tacco

Gli ankle boots con tacco alto non passano mai di moda, sono un evergreen e ciclicamente vengono riproposti in collezione dai grandi stilisti della moda o dai marchi low cost. Sulla passerella Primavera/Estate 2021 di Balmain abbiamo visto sfilare stivaletti dalla punta stretta e con tacco a spillo, realizzati in tessuto stretch e decorati con la trama iconica del brand.

in foto: stivaletti stretch Balmain

Gli anfibi

Da quando Maison come Bottega Veneta e Prada hanno lanciato in passerella i combat boots con maxi suola, gli anfibi sono tornati di gran moda. Anche in estate questi modelli spopolano e possono essere indossati in città con abiti floreali svolazzanti, mini gonne e shorts in denim. I modelli più classici sono quelli in pelle total black ma per l'estate esistono anche varianti in tessuto, come quelle di Michael Kors, o in cuoio traforato, come il modello firmato Bally.

in foto: anfibi traforati Bally

Gli stivali alti

Eleganti, sensuali e super trendy gli stivali alti, con tacco alto e punta stretta sono perfetti per essere indossati anche in estate sotto lunghi abiti floreali, creando un mood seventies, o con jeans skinny. I modelli di tendenza sono quelli realizzati in suede nei toni caldi del marrone o del ruggine, come quelli firmati L'Autre Chose, che possono essere indossati morbidamente arricciati sul polpaccio.

in foto: stivali alti L’autre chose

Gli stivali bassi

Sono comodi e super trendy, gli stivali bassi, senza tacco e raso terra, hanno spopolato sulle passerelle Primavera/Estate 2021. Li abbiamo visti da Tod's, realizzati in canvas white, con profili e fibbie in pelle, o nella collezione di Ermanno Scervino, in suede beige, con frange, lacci e nappine pendenti.

in foto: stivali raso terra Tod’s

Gli stivali texani

Gli stivaletti texani o camperos sono un must in estate. Si abbinano perfettamente a shorts in denim e jeans lunghi, ma possono essere indossati anche con lunghe gonne dalla fantasia naif e abiti hippie per creare un outfit dal sapore boho chic. Questi modelli in pelle o suede, con tacco basso e ricami, sono i più amati dalle star che prima della pandemia li indossavano nei vari festival estivi, dal Coachella al Burning Man.