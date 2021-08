Quante borse ha Belén Rodriguez e quanto valgono: accessori di lusso per oltre 50mila euro Belén Rodriguez si sta godendo la sua estate da “mamma bis” e, tra un tenero scatto di famiglia e l’altro, ama postare sui social foto del suo guardaroba. In particolare, l’ex modella argentina ha una vera e propria passione per le borse di lusso: possiede moltissimi modelli diversi tra Chanel, Dior ed Hermès. Quanto valgono? Una cifra da capogiro.

Belén Rodriguez è da poco diventata mamma per la seconda volta di una bambina, Luna Marì, e ora si gode le vacanze con i figli e la vita di coppia con il compagno Antonino Spinalbese. La showgirl argentina ha una vera propria passione per la moda e sui social condivide spesso scatti dei suoi look griffati: quest'estate l'abbiamo vista indossare bikini effetto uncinetto, abiti dal sapore folk e gioielli dorati. In particolare, Belén ama le borse, che compaiono spesso sul suo profilo social: nel suo armadio ha una collezione di moltissimi modelli diversi, dalla mini bag di Jacquemus alla sella di Dior. Tutti modelli iconici, con prezzi da capogiro: l'ultima, in ordine di tempo, è una Chanel nera con la chiusura in metallo e strass. Ma quanto vale il suo guardaroba? Proviamo a calcolare il valore delle ultime it-bag postate su Instagram.

Belén ama postare foto dei suoi outfit e dei capi di lusso che ha in guardaroba, in particolare delle "it bag", cioé i modelli iconici dei brand di alta moda. Un esempio è la Saddle bag di Dior, il famoso modello della casa di moda francese che ricorda una sella (da cui il nome). Lanciata da John Galliano, questa borsa è stata riportato in auge da Maria Grazia Chiuri ed è tornata un oggetto del desiderio. La showgirl argentina la possiede in pelle di vitello grunalata nera, che sul sito del brand viene venduta al prezzo di 2900 euro.

Belén Rodriguez ama le griffe, ma sceglie anche pezzi iconici di brand particolari, molto raffinati anche se meno famosi. Lo dimostra la borsa di Acne Studios color giallo acido, con i manici sottili "annodati". Questo modello, dal valore di 360 euro, è probabilmente l'accessorio più "democratico" tra le borse che ha postato ultimamente sui social.

Nel guardaroba di Belén trova posto anche una borsa firmata Bottega Veneta, uno dei brand più desiderati del momento. Si tratta di una borsa molto morbida, di forma rettangolare con gli angoli arrotondati, e la tracolla. Il dettaglio che la rende iconica è la chiusura a scatto magnetica con il famoso manico triangolare tipico del brand. La showgirl l'ha scelta color mandorla, una tinta neutra che anticipa le tendenze "soft" del prossimo autunno. Il vantaggio? Questo colore è facile da abbinare e sta bene con tutto. Sul sito del brand questo modello viene venduto a 2550 euro.

Le borse di Chanel sembrano essere la passione di Belén Rodriguez: ne ha in vari modelli e colori, e come scrive nella caption lei stessa, le adora. La più particolare? Quella rettangolare color verde pistacchio, con la famosa impuntura in metalassé.

Da qualche anno ormai spopolano le microbag: così piccole che ci entrano a malapena chiavi e rossetto, ma così chic da spopolare tra star e dive di Hollywood. La più famosa è il modello Le Chiquito lanciato dal brand Jacquemus. Poteva mancare nell'armadio di Belèn? Assolutamente no: e infatti eccola apparire su Instagram in versione scamosciata, color verde prato. Il modello "mini" viene venduto sul sito del brand a 425 euro.

Torniamo ai grandi classici: cosa c'è di più iconico di una borsa Chanel con la tracolla in metallo e il fermaglio con la doppia C? Nulla, appunto. Belén ne ha scelta una in pelle nel colore più classico, il nero, ma con un dettaglio di strass sulla chiusura in metallo. Questa borsa così particolare vale 4.500 euro e Belén deve esserci davvero affezionata: nella caption ha scritto "Enamorada", innamorata.

Un modello molto originale presente nel guardaroba di Belén Rodriguez è la borsa "a secchiello" di Loewe. Il secchiello è uno dei modelli di tendenza per la stagione, ma quella proposta da Loewe ha la particolarità di essere molto morbida e destrutturata, con una chiusura a coulisse e i manici corti per essere portata sottobraccio. Questa borsa in pelle vale 995 euro. Il dettaglio di stile che la rende unica è il colore, verde sottobosco: una tonalità molto versatile perfetta anche per l'inverno.

Belén ha sempre un occhio attento alle nuove tendenze e ai brand del momento. Uno dei modelli sfoggiati di recente sui social è la borsa a tracolla di Off-White, il brand fondato da Virgil Abloh che coniuga streetwear e lusso. Da subito è diventato un nome cult tra i giovanissimi: le felpe e le t-shirt con le frecce incrociate sono un vero e proprio status symbol. Il modello scelto da Belén è la borsa Barrow (in vendita a 1.200 euro) caratterizzata da "oblò" e tagli cut out. Non una classica borsa rettangolare: ha un intarsio convesso, "ritagliato" all'interno come un pezzo di un puzzle, che la rende unica e riconoscibile.

Il segreto dello stile di Belén è la capacità di saper mixare capi low cost e dettagli di lusso, anche vintage. Nel suo guardaroba non mancano infatti modelli storici, come la borsa di Valentino a righe bianche e nere. Si tratta di un modello vintage della collezione Autunno/Inverno 2015-16 firmata da Pierpaolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri, e il prezzo è sconosciuto. Belén l'ha sfoggiata abbinandola a un completo Zara, con un mix riuscitissimo.

La Birkin di Hermès è probabilmente la "borsa di lusso" per antonomasia: non solo per i prezzi da capogiro, ma soprattutto perché è praticamente introvabile. Averne una è difficilissimo e la procedura richiede necessariamente una lista d'attesa. Questo la rende molto esclusiva e di conseguenza molto desiderabile: l'oggetto del desiderio perfetto. Insomma, è il Sacro Graal di ogni fashion victim che si rispetti: non c'è da stupirsi quindi se Belén abbia mostrato con orgoglio su Instagram la sua Birkin, ancora incartata nella confezione originale. Forse è la borsa più costosa (almeno tra quelle che conosciamo) nell'armadio di casa Rodriguez: il modello in coccodrillo marrone vale circa 30mila euro.

Abbiamo visto che Belén ha una collezione di it-bag intramontabili, ma al tempo stesso ama seguire i trend del momento come le borse in paglia, accessorio must-have dell'estate 2021. Nel suo guardaroba estivo fa bella mostra una borsa in rafia intrecciata firmata Loewe, dal valore di 620 euro.

Cosa c'è di più esclusivo di una Birkin di Hermès? Due Birkin di Hermès: oltre al modello in coccodrillo ne ha un'altra color cuoio, in pelle martellata. Difficile stabilire il prezzo: il modello si trova in vendita sui siti second hand, ma solo usata, quindi con un prezzo inferiore a quello di mercato: online si trova in vendita con prezzi che oscillano intorno ai 10mila euro: da 7mila a 17mila euro, a seconda del sito e delle dimensioni.

Spesso vediamo le borse di Belén fotografate da sole, ma per la Hudson bag di Chloé ha fatto un'eccezione: si tratta di una tracolla marrone scamosciata, con nappa e impunture a contrasto, che Rodriguez ha abbinato a un morbido maglione color caramello, jeans slavati e un classico trench beige. Il modello, dello scorso autunno, vale 1.790 euro. Un look classico e molto chic, da replicare con l'arrivo dei primi freddi.

A questo punto possiamo avere un'idea del valore complessivo delle borse di Belén Rodriguez: solo le borse mostrate sui social complessivamente superano i 50mila euro. A questa cifra – ovviamente imprecisa – bisogna poi aggiungere i modelli vintage, di cui non si conosce il prezzo, e considerare che probabilmente avrà molte altre pochette e handbag che non abbiamo mai visto. Ad ogni modo, una cifra che farebbe girare la testa a chiunque!