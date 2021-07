La borsa di paglia è il must have dell’estate 2021: i modelli perfetti in spiaggia e in città Pratica, comoda e resistente, la borsa di paglia richiama subito alla mente le vacanze estive e la spiaggia. Nata come il pratico cestino per la spesa, ha conquistato negli anni star e passerelle. La moda dell’estate 2021 propone modelli così chic che è un peccato non sfoggiarle anche in città, seguendo l’esempio di una musa d’eccezione: Jane Birkin.

A cura di Beatrice Manca

Emilio Pucci

L'origine è umile, ma la storia è da accessorio cult della moda: la borsa in paglia è tra i modelli di tendenza dell'estate 2021. Da decenni non smette di affascinare le passerelle: e pensare che era nata come un cestino per portare la spesa, pratico e resistente. Le borse in rafia o in paglia intrecciata sono perfette per andare in spiaggia, ma non sfigurano neanche in città: anzi, le passerelle la propongono proprio come accessorio passepartout dei look estivi, da sfoggiare di giorno. Ecco i modelli di tendenza per questa stagione.

La borsa lanciata da Jane Birkin

La borsa in rafia o in paglia nasce come con una funzione pratica: è l'evoluzione del cestino di vimini che una volta si usava per fare la spesa al mercato. Capiente, resistente e facile da pulire: tre caratteristiche che accompagnano le borse in paglia ancora oggi. L'evoluzione della paglia da "materiale povero" e chic è arrivata negli anni Sessanta grazie a una diva d'eccezione: Jane Birkin. L'attrice francese che ha dato il suo nome a una famosa borsa di Hermès ha anche lanciato un'altra tendenza: usciva con il cestino di paglia spiaggia anche in città, rendendola l'accessorio estivo e sbarazzino per eccellenza. Da allora, la borsa in rafia è diventata il simbolo di Saint Tropez e delle vacanze al mare, un fascino che dura ancora oggi.

sfilata Fendi

Le borse in paglia dell'estate 2021

Le borse in rafia e in paglia hanno fatto capolino nelle collezioni estive 2021: Fendi le ha proposte in passerella in versione tote rettangolare, da portare a mano, mentre Etro e Pucci puntano sul modello ‘svasato', sulla falsariga del cestino, con pregiati dettagli in pelle. Stella MCartney rivisita la sua famosa borsa con il manico a catenella un fondo intrecciato. Anche Gianni Chiarini punta sulla versione squadrata. Un peccato usarle solo per la spiaggia: si sfoggiano anche in città, come insegna Jane Birkin, abbinandole a semplici jeans e t-shirt. Questa borsa ha un unico difetto: quando arriva settembre deve essere riposta nell'armadio, aspettando la prossima estate.