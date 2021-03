Belén Rodriguez è incinta, aspetta la sua seconda figlia dal nuovo fidanzato Antonino Spinalbese e non potrebbe essere più felice. Ha superato il sesto mese di gravidanza, il pancino diventa giorno dopo giorno sempre più evidente ma, nonostante ciò, non ha alcuna intenzione di rinunciare allo stile glamour e sensuale che da sempre la contraddistingue. I suoi look premaman spaziano tra tubini aderenti, minigonne, abiti di pizzo fascianti e vengono completati con tacchi a spillo e accessori di lusso. Di recente, ad esempio, si è servita dei social per mostrare i "nuovi arrivi" nella sua collezione di borse: presa dalla noia nella sala d'attesa del ginecologo (dove si era recata per una visita alla piccola Luna Marie che porta in grembo), ha immortalato la maxi bag e il portafogli griffati che sta usando regolarmente nella quotidianità.

Belén e la passione per le Birkin bag

È ormai risaputo che le Birkin bag, le iconiche borse di Hermès, siano così preziose da essere più convenienti di un investimento in borsa e le star sembrano averlo capito bene, visto che in moltissime le stanno "collezionando", accrescendo in modo spropositato il loro patrimonio. Tra loro pare che ci sia anche Belén Rodriguez che, dopo aver mostrato sui social il modello in pelle di coccodrillo color tabacco, ha rivelato la "nuova arrivata" nel suo armadio. Si tratta di un'altra Birkin 35 cm, è sempre sui toni del marrone ma questa volta è leggermente più scura e soprattutto in pelle martellata. Qual è il suo prezzo? Sul web viene venduta a 7.980 anche se, trattandosi di una borsa disponibile solo usata, probabilmente vanta un valore originale leggermente più elevato.

in foto: La Birkin bag di Belén Rodriguez

Il portafogli griffato di Belén

Gli accessori di lusso di Belén non sono finiti qui: dalla borsa di Hermès ha lasciato fuoriuscire anche il portafogli griffato che porta sempre con lei. Si tratta di un modello firmato Saint Laurent in pelle matelassé a texture nero, caratterizzato dal logo monogram intrecciato in metallo silver che va a decorare la chiusura. Anche in questo caso non si tratta di un accessorio low-cost: sul sito ufficiale della nota Maison francese viene infatti venduto a 475 euro. Insomma, a quanto pare l'argentina vanta una collezione di accessori da capogiro, quante sono le fashion addicted che sognano di completare i loro look con delle "chicche" simili?