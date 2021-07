Gli shampoo per capelli ricci sono dei prodotti pensati per idratare e nutrire i capelli ricci, rendendoli morbidi e disciplinati. Dal momento che i capelli ricci necessitano di particolari cure per apparire sani e definiti, questi shampoo sono perfetti per mantenere la forma dei boccoli, nutrendo e idratando in profondità il capello. A differenza degli altri shampoo, quelli per i capelli ricci hanno un'azione mirata contro la secchezza e l'effetto crespo, ma anche specifici per ristrutturare la fibra capillare e donare luminosità e brillantezza a capelli spenti, sfibrati e opachi.

Per scegliere lo shampoo per capelli ricci più adatto alle diverse esigenze occorre tenere in considerazione non solo l’INCI, e, dunque, l'elenco degli ingredienti presenti nello shampoo, ma anche l’effetto che vogliamo ottenere. Questo perché i capelli ricci non sono tutti uguali e, in base al problema che vogliamo risolvere, si può optare per un prodotto piuttosto che un altro. I ricci, infatti, possono essere folti, robusti ma anche sottili e fini, si può tendere ai capelli mossi, al riccio a spirale oppure al vero e proprio riccio afro. Uno shampoo efficace deve tenere in considerazione tutti questi fattori.

Per capire come scegliere il miglior shampoo per capelli ricci in commercio, abbiamo stilato una classifica confrontando gli shampoo più apprezzati sul mercato, selezionando quelli economici e facilmente reperibili al supermercato, quelli professionali e quelli utilizzabili sia dagli uomini che dalle donne: vediamo quale shampoo scegliere tra quelli disponibili anche su Amazon.

I migliori shampoo per capelli ricci del 2021

Nella nostra classifica dei 10 migliori shampoo per capelli ricci di quest'anno abbiamo tenuto conto di diversi fattori. Primo tra tutti quello che riguarda le recensioni degli utenti, che ha grande valenza nella scelta del migliore prodotto per capelli ricci. Anche gli ingredienti, così come l'INCI o l'attenzione alla sostenibilità sono tra gli elementi importanti da esaminare prima di acquistare uno shampoo. Vediamo, nel dettaglio, quali sono i migliori shampoo per capelli ricci disponibili anche su Amazon.

1. Aveda, shampoo per capelli ricci uomo donna

Lo shampoo per capelli ricci uomo donna di Aveda funziona come un vero e proprio nutrimento, specie per i capelli più secchi e sfibrati. Deterge delicatamente e dona luminosità, eliminando l'effetto crespo e riuscendo a definire i ricci fino al 75% in più rispetto ad altri prodotti in commercio. La composizione si caratterizza per ingredienti ricercati: come il lime biologico, il bergamotto, l'arancia con aggiunta di essenze floreali. Mentre la formula che integra aloe vera biologica e proteine del grano è funzionale a dare risalto ai ricci perché, applicata sui capelli bagnati si espande mentre quando questi si asciugano si ritrae, creando maggiore definizione. Testato sulle persone, è realizzato con 100% di energia eolica proveniente da fonti rinnovabili.

Pro: gli utenti concordano nel sostenere l'ottimo rapporto qualità-prezzo del prodotto e l'efficacia sui capelli ricci che si presentano più luminosi e definiti.

Contro: il costo è leggermente più alto rispetto ad altri prodotti in commercio, specie in relazione alla quantità del flacone. Ma il prezzo si giustifica per ricercatezza degli ingredienti e alto grado di efficacia sui capelli ricci.

2. Oh! My Curls, shampoo per capelli ricci anti-crespo

Lo shampoo anti-crespo per capelli ricci Oh! My Curls di Capello Point è un prodotto professionale, indicato per ricci grossi e tendenti al crespo. Lo store di Capello Point, infatti, ha integrato anche la linea di shampoo Oh! My Curls, specifica per vari tipi di ricci. Grazie alla sua formulazione, questo shampoo trasforma i capelli disidratati e opachi in una chioma definita e luminosa. Va a modellare perfettamente il riccio, restituendo vitalità e luminosità ai capelli spenti. Tra gli ingredienti da segnalare ci sono senz'altro l'olio di jojoba, che normalizza la produzione di sebo e migliora la brillantezza, l'olio di Argan, che favorisce la ricrescita e rinvigorisce i capelli e l'olio di semi di Macadamia che cura i capelli secchi e sfibrati.

Pro: gli utenti segnalano una profumazione molto piacevole e la capacità di rinvigorire anche le chiome più spente e disidratate.

Contro: si consiglia di sciacquare abbondantemente il prodotto dopo il suo utilizzo in modo da evitare l'effetto "grasso".

3. Moroccanoil curl, shampoo per capelli ricci e sfibrati

Quello proposto da Moroccanoil è uno shampoo per capelli ricci capace di attivarli e definirli già dalla prima applicazione. Il marchio è tra i più apprezzati del settore, specie nell'ambito dei saloni professionali. Gli ingredienti di alta qualità e le formule studiate con antiossidanti e nutrienti, infatti, rendono Moroccanoil un brand estremamente consigliato. La composizione si caratterizza per ingredienti naturali come il mix di proteine vegetali e olii abissini, in grado di proteggere e fortificare i capelli. L'aggiunta dell'olio di Argan che, ricco di vitamine, acidi grassi essenziali e antiossidanti, contribuisce a contrastare la secchezza, rende i capelli facili da districare.

Pro: i commenti positivi sottolineano la facilità con cui i capelli riescono a districarsi, l'efficacia anche su ricci fini e sottili e la capacità di donare morbidezza prima di un eventuale styling.

Contro: seppure in pochi, alcuni utenti non hanno riscontrato risultati ottimali. Per tale motivo consigliamo di seguire in maniera puntuale le indicazioni per un utilizzo corretto.

4. Pantene Pro-V, shampoo per capelli ricci economico

Della linea Hair Biology, fa parte lo shampoo per capelli ricci, secchi e colorati di Pantene Pro-V certificato biologico. Grazie alla formulazione innovativa, con ingredienti come l'acido ialuronico, capace di nutrire in profondità il capello, rendendolo pieno e lucente, o come gli Omega 9 che agiscono come veri e propri antiossidanti, risulta tra gli articoli più efficaci su capelli rovinati e sfibrati. Gli ingredienti dello shampoo Pantene Pro-V riescono infatti a riparare i danni dello styling e delle colorazioni, agendo sui capelli secchi e donando vigore e brillantezza. Rivitalizza la chioma, elimina l'opacità e definisce i ricci. Infine, la composizione senza parabeni, siliconi, coloranti o olii minerali rappresenta la base della linea Hair Biology, creata per sottolineare l'importanza delle formulazioni naturali.

Pro: è l'eccellente rapporto qualità-prezzo a convincere la maggior parte degli utenti, insieme alla morbidezza che lo shampoo lascia ai capelli.

Contro: alcuni utenti non notano molte differenze tra questo shampoo e altri prodotti Pantene. C'è da specificare che, in questo caso, sono gli ingredienti e l'assenza di parabeni, coloranti e olii minerali a distinguere questo articolo della linea Hair Biology.

5. Gyada Cosmetics, shampoo per capelli ricci bio

Lo shampoo bio per capelli ricci di Gyada Cosmetics è un prodotto certificato biologico. Gyada Cosmetics, infatti, è uno tra i brand italiani più importanti nel settore della biocosmesi; inoltre garantisce ai clienti formule vegane e cruelty-free. La sua formula è testata contro il nichel e non contiene sostanze come siliconi, petrolati, parabeni, coloranti o additivi come BHA, BHT, EDTA, PEG, SLES, SLS. Inoltre, è ricca di ingredienti naturali come il succo di Aloe Vera che contrasta la caduta e rinforza i capelli, e l'olio di Argan che risulta ideale per districare e disciplinare anche le chiome più ribelli. È indicato per capelli ricci o mossi e con l'applicazione di una sola piccola quantità di prodotto sarà possibile ottenere i risultati desiderati con un eccezionale effetto modellante e elasticizzante.

Pro: gli utenti si ritengono ampiamente soddisfatti dello shampoo, soprattutto per quanto riguarda l'attenzione a ingredienti naturali, vegani e non testati sugli animali.

Contro: consigliamo di seguire le indicazioni in etichetta per applicare la giusta quantità di prodotto sui capelli. Questo perché in quantità eccessive potrebbe provocare arrossamenti o pruriti.

6. Shea Moisture curly hair, shampoo per capelli ricci senza siliconi

Tra i prodotti più recensiti e acquistati su Amazon c'è lo shampoo per capelli ricci Shea Moisture con una formula senza siliconi, petrolati, parabeni, solfati, ftalati e olii minerali. Ideale sia per capelli ricci sia per capelli mossi, questo prodotto è a base di olio di cocco, ingrediente perfetto per ridare idratazione e lucentezza ai capelli, e di olio di ibisco che ammorbidisce la chioma, la rinforza, lucida il cuoio capelluto e combatte la forfora. Tra le altre sostanze apprezzate c'è da menzionare il burro di karité, che combatte il crespo e definisce il riccio e l'olio di neem: si tratta di un unguento non ancora molto conosciuto che contribuisce a ridurre la secchezza dei capelli e a ridefinire le punte sfibrate. Grazie alle proteine della seta, infine, lo shampoo Shea Moisture disciplina e nutre in profondità l'intera chioma.

Pro: gli utenti apprezzano questo prodotto in merito alla profumazione delicata, alla capacità idratante e nutriente e al rapporto qualità-prezzo.

Contro: si consiglia di utilizzare questo prodotto su chiome folte e grosse, meno consigliato invece per capelli eccessivamente sottili perché potrebbe appesantirli.

7. R*System Curl, shampoo per capelli ricci professionale

Lo shampoo per capelli ricci professionale R*System Curl è indicato per parrucchieri e saloni di bellezza. Si tratta di un prodotto ultraidratante per capelli ricci, mossi e crespi con azione ristrutturante. A base di principi attivi naturali, con tensioattivi ricavati da fonti naturali, non contiene sostanze come parabeni o SLES. La sua formula ricca di cheratina e collagene, aiuta a ricostruire il capello secco e sfibrato, riparando le doppie punte e donando brillantezza alla chioma. È in grado anche di volumizzare i capelli e, grazie all'azione riparatrice, lo shampoo si ancora alla fibra capillare, la nutre e ripara le microfratture in profondità. Lo shampoo per capelli ricci professionale R*System Curl va applicato su capelli umidi, tamponato e risciacquato abbondantemente.

Pro: dopo alcuni utilizzi la maggior parte degli utenti hanno notato diversi cambiamenti: i capelli risultano più morbidi e i ricci più definiti. Anche il costo non risulta eccessivo.

Contro: alcuni utenti sottolineano di utilizzare lo shampoo insieme al fluido ricostruzione e alla maschera per ottenere risultati rapidi e soddisfacenti.

8. Kérastase, shampoo per capelli ricci disciplinante

Quello proposto da Kérastase Paris è uno shampoo disciplinante per capelli ricci e crespi, da sottili a normali. Il punto forte di questo prodotto è l'efficace effetto anti-crespo, capace di donare morbidezza e fluidità ai capelli. Per tale motivo la chioma risulterà facile da disciplinare e districare, mentre i nodi non saranno più un problema. Lo shampoo di Kérastase ha un'azione riparatrice sulla fibra capillare: difatti la leviga aumentando l'elasticità dei capelli. Il complesso di Morpho-Kératine di cui si costituisce ha triplice funzione: ristruttura il capello dall'interno, perfeziona la superficie in modo che i capelli siano facili da districare e, infine, l'agente di trattamento di precisione rinforza e leviga la struttura del capello. Da non dimenticare che questo prodotto ha ottenuto il certificato di sostenibilità Climate Pledge Friendly.

Pro: gli utenti si ritengono soddisfatti del prodotto, specie in merito alla profumazione gradevole e all'effetto anti-crespo e volumizzante sui capelli.

Contro: in base allo spessore dei capelli, consigliamo di utilizzare lo shampoo insieme al balsamo e alle maschere riparatrici della stessa linea.

9. OGX, shampoo per capelli ricci e crespi

Lo shampoo per capelli ricci e crespi di OGX è ideale per rinforzare e donare elasticità alla chioma. Con un'attenzione particolare alla sostenibilità e la ricerca verso ingredienti esotici, il brand propone uno shampoo economico che definisce il riccio, rendendolo più morbido e flessibile. La formulazione a base di olio di cocco ristruttura i capelli aridi e crespi, avvolgendoli e nutrendoli; specie dopo il mare e l'esposizione al sole. L'olio di cocco, inoltre, garantisce un'azione riparatrice su doppie punte e capelli sfibrati, donando lucentezza alla chioma. Il miele dolce riesce a trattare i capelli su tutte le lunghezze mentre l'olio di agrumi riequilibra e lucida i capelli. Infine, la composizione è in grado di proteggere i capelli dai raggi UV e dal calore del phon.

Pro: gli utenti apprezzano il rapporto qualità-prezzo e la capacità ristrutturante dello shampoo, specie per chi ha capelli stressati e danneggiati da colorazioni e styling aggressivi.

Contro: non si evidenziano particolari criticità in relazione al prodotto OGX.

10. Puure, shampoo per capelli ricci e mossi

L'ultimo prodotto della nostra classifica è uno shampoo per capelli ricci e mossi Puure., indicato per capelli dai più sottili e fragili a quelli più robusti. Si tratta di uno shampoo che permette di risolvere il problema dell'opacità della chioma, donando luminosità e brillantezza di riflessi, rendendo i ricci morbidi e definiti. L'azione ristrutturante penetra nella fibra capillare agendo dall'interno, rinforzando i capelli. Grazie alla formulazione con ribes nero, ricco di acidi grassi essenziali, contrasta la caduta dei capelli e contribuisce all'idratazione del cuoio capelluto. L'avena, invece, protegge la chioma dagli agenti esterni, ammorbidendo e curando anche i capelli più fragili e danneggiati da styling e colorazioni aggressive.

Pro: gli utenti apprezzano la capacità del prodotto di nutrire in profondità il capello. Inoltre anche la profumazione piacevole si considera come un fattore positivo.

Contro: alcuni utenti mostrano delle perplessità sul costo del prodotto che è però giustificabile dal formato e dalla sua efficacia.

Come scegliere i migliori shampoo per capelli ricci

Scegliere lo shampoo ideale per i capelli ricci significa fare attenzione a tutta una serie di elementi utili per far sì che si ottengano i risultati sperati. Ricci definiti, luminosi e voluminosi, capelli sani e nutriti: questi sono solo alcuni degli obiettivi che di solito si desidera raggiungere. Per fare in modo che lo shampoo soddisfi tutte le esigenze, è utile soffermarsi su alcuni fattori di scelta, vediamo quali.

INCI

Per scegliere il miglior shampoo per capelli ricci è di primaria importanza l'INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) o elenco degli ingredienti. Attraverso l'esame di tutte le sostanze contenute nelle formule degli shampoo, infatti, si può comprendere dove andrà ad agire il prodotto e qual è il grado di affidabilità dello stesso. Nella maggior parte degli shampoo per capelli ricci gli ingredienti più utilizzati sono ricavati da semi o piante come, ad esempio:

Tra l'elenco degli ingredienti è utile anche porre l'attenzione sull'eventuale presenza di sostanze come parabeni, siliconi, coloranti, petrolati, ftalati, solfati, additivi come BHA, BHT, EDTA, PEG, SLES, SLS o chelanti come Disodium EDTA, Pentasodium pentetate, Tetrasodium etidronate ecc.

Tipologia di ricci

Scegliere uno shampoo per capelli ricci significa anche dare priorità alla tipologia specifica di capelli a cui si indirizza. I capelli ricci, infatti, non sono tutti uguali e, proprio per questo motivo, necessitano di azioni mirate. Ad esempio uno shampoo per capelli mossi e folti avrà una formula diversa rispetto a un prodotto indicato per capelli ricci e crespi. O ancora, uno shampoo per capelli secchi e sfibrati avrà un INCI differente rispetto a un prodotto pensato per volumizzare la chioma.

Anche lo spessore dei ricci è importante: dei capelli con un diametro ampio dovranno essere trattati diversamente rispetto a capelli sottili o fini. Infine, si potrà tenere conto anche di shampoo che vanno a riparare i danni dello styling o di colorazioni aggressive.

Azione

Uno shampoo per capelli ricci si sceglie anche in base all'azione per la quale è stato pensato, ovvero in base al problema che va a risolvere. Tra i prodotti per capelli ricci, infatti, bisogna considerare shampoo con azione anti-crespo, ideali contro la secchezza ma anche quelli che intendono definire maggiormente i ricci, quindi realizzati con ingredienti adatti allo scopo. Sono da prendere in considerazione anche shampoo con azione volumizzante, per chi necessita di dare volume alla propria chioma oppure articoli specifici per capelli danneggiati, spenti o sfibrati.

In alternativa si possono scegliere anche shampoo antiforfora, quindi realizzati con ingredienti che vanno a trattare il problema con un'azione mirata sul cuoio capelluto; come ad esempio il burro di Karité. Per chi intende, invece, donare brillantezza alla propria chioma, dovrà indirizzarsi verso prodotti specifici con un INCI che tenga conto di componenti come l'olio di cocco o l'olio di jojoba.

Formato

Il formato dello shampoo per capelli ricci influisce non solo sulla scelta ma anche sul prezzo. In base alle esigenze personali, infatti, si potrà optare per diversi formati che possono soddisfare qualsiasi tipo di necessità. Scegliete sempre i prodotti facendo riferimento al rapporto qualità-prezzo ma anche al rapporto quantità-prezzo, senza dare troppa importanza al costo quanto piuttosto all'INCI e alla quantità di prodotto finale.

Altri consigli per lo styling dei capelli ricci

Rendere i capelli ricci definiti è tra le priorità di chi possiede una chioma folta e voluminosa. Oltre a shampoo specifici che aiutano a definire il riccio, è utile far riferimento anche a dei piccoli accorgimenti quando si lavano e si asciugano i capelli: vediamoli nel dettaglio.