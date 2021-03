Uscendo dalla famiglia reale, Meghan e Harry hanno cominciato una nuova vita completamente diversa. Ma si sa, ogni scelta comporta una rinuncia e la loro è costata cara, anche se in cambio hanno guadagnato la tanto agognata libertà. I duchi di Sussex circa un anno fa hanno lasciato Londra alla volta degli States insieme al figlio Archie, un gesto che li ha messi in cattiva luce e che è costato a entrambi parecchie critiche. In realtà, a passarsela peggio è stata la duchessa, additata come la vera artefice della decisione, vista quasi come un'arpia capace di fare il lavaggio di cervello al marito: queste costanti accuse le hanno causato un crollo emotivo. In California i due, che sono in attesa del secondogenito, stanno portando avanti diversi progetti, stipulando contratti milionari con colossi del calibro di Netflix e Spotify. Ma di certo i loro guadagni non sono neppure comparabili con le finanze che avevano a disposizione prima. La coppia è stata intervistata in esclusiva da Oprah Winfrey per la CBS e questa decisione a Elisabetta II proprio non è andata giù. Difatti, potrebbe "vendicarsi" in modo molto duro con loro.

L'ira funesta della regina Elisabetta

Il "divorzio" reale ha fatto sì che il principe Harry perdesse le sue tanto care cariche militari. A Meghan Markle, invece, è toccato dire addio al patrocino del Royal National Theatre e dell’Associazione delle Università del Commonwealth. Ma forse non è finita qui. L'intervista rilasciata a Oprah Winfrey ha molto irritato la regina, la quale stando ad alcune fonti starebbe seriamente pensando di ritirare ai due i titoli di duca e duchessa di Sussex, anche se sarebbe contrario all'accordo di Sandringham stipulato lo scorso anno. Stando a quanto riferito da alcune fonti al Times, nessuna decisione definitiva sarebbe stata presa, ma ci sarebbe comunque stata una riunione in merito a Palazzo, la scorsa settimana, tra i reali. Harry a questo punto manterrebbe soltanto l'appellativo di Sua Altezza Reale, conferitogli alla nascita. "Nulla è fuori discussione" ha fatto sapere la fonte, chiarendo che l'ultima parola spetta comunque a Elisabetta II.

Meno titoli, più libertà

L'intervista rilasciata a Oprah Winfrey andrà in onda il 7 marzo in prima serata sul canale CBS. Questa chiacchierata con la conduttrice americana ha indispettito la regina perché, a quanto pare, non ne sarebbe stata avvertita in anticipo. I temi affrontati si preannunciano scottanti: dall'ingresso nella famiglia reale fino al "divorzio", l'amore per Harry, la seconda gravidanza e i progetti per il futuro. Il teaser rilasciato fa presagire 90 minuti di fuoco, in cui potrebbero venir fuori verità scottanti e mai rivelate sui rapporti coi reali e sulla vita di corte che così stretta stava alla coppia. Basti pensare al tumulto che provocò la storica intervista di Diana alla BBC nel 1995. I duchi (quasi ex duchi?) creeranno lo stesso scompiglio?