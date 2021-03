La gravidanza, il trasferimento negli USA, la Megxit, i rapporti con la famiglia reale, il ricordo di Lady Diana: saranno tanti i temi che Meghan Markle e il marito Harry toccheranno nell’attesissima intervista rilasciata a Oprah Winfrey e che andrà in onda sulla Cbs. Lo speciale, della durata di 90 minuti, tra l’altro verrà trasmesso in un giorno molto particolare. Proprio il 7 marzo, infatti, è previsto anche un discorso della regina Elisabetta in onore del Commonwealth Day. La celebrazione non si svolgerà come di consueto, a causa della pandemia e delle restrizioni, ma la regina parlerà agli inglesi. Intanto l’attenzione per le rivelazioni di Harry e Meghan è cresciuta anche grazie al breve trailer dell’intervista diffuso in rete e che fa preannuncia forti dichiarazioni.

L'intervista scottante ai duchi di Sussex

Oprah Winfrey e i duchi di Sussex sono vicini di casa e proprio nella loro villa di Montecito (California) dove si sono trasferiti un anno fa col piccolo Archie, si è tenuta l’intervista con la popolare giornalista. Alcuni estratti sono stati già diffusi e racchiusi in un brevissimo trailer che promette scintille. La Winfrey chiede alla duchessa se abbia scelto il silenzio o se sia stata silenziata, chiede della rottura con i reali: domande scomode insomma, che da tempo attendono una risposta dalla diretta interessata. La Markle è in attesa del suo secondo figlio, una gravidanza arrivata dopo un aborto spontaneo di cui è riuscita a parlare soltanto a distanza di mesi, affinché potesse essere d'aiuto ad altre donne nella stessa situazione. E proprio con la mano sulla pancia la duchessa ha svolto buona parte dell'intervista.

Meghan Markle sceglie Armani

Per l'intervista la duchessa ha optato per un look molto naturale: lo chignon basso con ciocche ondulate a incorniciarle il viso e pochissimo makeup in toni neutri. Al polso, il solito bracciale Cartier appartenuto a Lady D. La scelta dell'abito è caduta su uno stilista italiano, Armani. L'ex attrice di Suits ha indossato un ampio abito in tripla georgette di seta nera con profondo scollo sul davanti, ricamo foliage frontale in bianco (a contrasto) e cintura a vita alta abbinata. L'abito costa 3500 euro e sul sito è già sold out! Le sofisticate décolleté nere con tacco a spillo sono invece di uno dei suoi marchi di calzature preferiti, Aquazzura. L'eleganza della duchessa è quella che si addice a un'occasione davvero importante e sottolinea la straordinarietà di questa intervista, che infatti fa tremare non poco i reali.