Kim Kardashian come Chiara Ferragni: indossa un top scultura in pietra con la forma del seno Kim Kardashian ha annunciato l’uscita dei suoi profumi con diversi scatti. Nella foto più audace di tutte indossa un corpetto di pietra con la forma del seno.

L'impero di Kim Kardashian non comprende solo le boutique di famiglia Dash, di cui è proprietaria. L'imprenditrice, infatti, è titolare di una linea di gioielli, lingerie e abbigliamento. Da poco ha lanciato la capsule Skims x Fendi, frutto della collaborazione tra il suo marchio di intimo shapewear e la Maison diretta Kim Jones. I capi sono stati, prevedibilmente, un successo, andato comunque ben oltre aspettative e previsioni: si è registrato un record di vendite in appena 60 secondi, una volta messa in vendita la linea sullo shop online. Ma la Kardashian possiede anche una linea di profumi, la KKW Frangrance. La famiglia si sta per allargare: è infatti in arrivo un nuovo prodotto e per lanciarlo, Kim non poteva che stupire tutti con delle foto esclusive.

Kim Kardashian veste sempre di nero

Il nero sembra essere il colore must dell'abbigliamento di Kim Kardashian, ultimamente. Alcuni look total black recenti hanno fatto particolarmente discutere. Tutto è cominciato con l'outfit indossato al Mel Gala 2021, dove Kim Kardashian era quasi irriconoscibile. Ha infatti sfilato sul red carpet in completo anonimato, coperta dalla testa ai piedi, senza che si intravedesse un centimetro di pelle. Persino gli occhi erano nascosti sotto una maschera Ha seguito la stessa linea cromatica anche all'after party della kermesse, dove nuovamente ha optato per un look total black: tuta nera a collo alto con gonna lunga e guanti.

In entrambi i casi si è affidata a Balenciaga, Maison a cui sia lei che l'ormai ex marito Kanye West sono legatissimi. Look total black ispirato al film Matrix per una piccola gita a New York fatta assieme alla sorella Kourtney Kardashian, al quasi marito di lei Travis Barker e all'amico La La Anthony. Come testimoniato su Instagram, ha indossato uno spolverino di pelle nera, dolcevita abbinato, pantaloni aderenti e stivali con il tacco alto. A completare il look, una borsa Balenciaga, chiaramente nera come tutto il resto! E si è vestita di questo colore persino al matrimonio dell'amica Paris Hilton!

Kim Kardashian "copia" Chiara Ferragni

Coerentemente con quanto fatto fino ad ora, è proprio il nero il colore protagonista del servizio fotografico con cui Kim Kardashian ha annunciato l'uscita della sua nuova linea di profumi. Opals Collection si compone di tre fragranze racchiuse in flaconi iridescenti a forma di uovo che ricordano l'omonima pietra, l'opale. Chissà se avranno la stessa sorte della precedente linea, la KKW Crystal, che è andata esaurita pochi giorni dopo il lancio.

Nelle foto vediamo la Kardashian prima con un maxi abito attillato trasparente sulla pancia, poi con un sexy top a fascia in pelle. Ma la foto originale più di tutte, è quella in cui ha posato con un top scultura in pietra, coprendo il seno con le mani. I colori sono in netta contrapposizione con quelli predominanti nel recente servizio fotografico di sua sorella, che si è lasciata fotografare come una dea in un tripudio di oro per il lancio della nuova collezione di Kylie Cosmetics.

"Sono così entusiasta di condividere con voi la nostra Opal Fragrance Collection, che celebra una pietra a cui mi sento profondamente connesso. Non solo gli opali sono una delle pietre preziose più uniche e diverse, ma sono noti per intensificare l'amore, la passione, la lealtà e la fiducia e volevo davvero evocare quelle emozioni attraverso questa collezione" ha scritto l'imprenditrice pubblicando la foto col top scultura. Questa tendenza ultimamente piace molto alla moda e l'ha fatta sua anche Chiara Ferragni. Per ritirare il premio "Woman of the Year" ha indossato proprio un top scultura color oro di Schiaparelli su cui spiccava la forma del seno e che lasciava la schiena completamente nuda. Che sia stata proprio lei, la fonte d'ispirazione di Kim Kardashian?