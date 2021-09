Kim Kardashian toglie la maschera: il nuovo look dopo il red carpet che ha fatto tanto discutere Ha fatto molto discutere il look di Kim Kardashian al Met Gala 2021, dove ha sfilato sul red carpet in incognito, con un look total black che non lasciava neppure un centimetro di pelle visibile. La stessa linea stilistica è stata portata avanti all’after party: outfit nuovamente firmato Balenciaga, ma stavolta con parte del viso scoperta.

A cura di Giusy Dente

Kim Kardashian in Balenciaga all’after party del Met Gala 2021

Sul tappeto rosso del Met Gala 2021 Kim Kardashian è stata protagonista assoluta col suo look. Di outfit stravaganti alla kermesse ce ne erano diversi e tantissime celebrities hanno lasciato a bocca aperta i presenti per fascino, classe ed eleganza, ma nessuno è riuscito a creare lo stesso clamore mediatico e la curiosità che ha scatenato lei. La modella e imprenditrice contro ogni regola ha sfilato a volto coperto preferendo l'anonimato e tutti si sono chiesti il perché di quella bizzarra scelta, che nessuno si aspettava. La 40enne ha optato per la stessa linea stilistica anche all'after party della kermesse, dove si è presentata con un altro look total black, nuovamente coperta da capo a piedi.

Kim Kardashian tra mistero e stravaganza

Senza mostrarsi è riuscita comunque a rubare la scena a tutti. Kim Kardashian ha preso parte al Met Gala 2021 indossando un abito nero firmato Balenciaga. E proprio assieme allo stilista georgiano Demna Gvasalia ha fatto il suo ingresso all'evento, catalizzando l'attenzione dei fotografi. L'outfit era composto da un vestito corto con doppio strascico e maniche svasate, calze coprenti, guanti e maschera. Insomma, non c'era un solo centimetro di pelle scoperta.

Kim Kardashian in Balenciaga al Met Gala 2021

La moda è da sempre ossessionata con le maschere e il loro significato simbolico. Andando a ritroso nel tempo non mancano gli esempi celebri, ben prima di Balenciaga. Questo brand ha fatto ultimamente molto parlare di sé, non solo per la questione dell'anonimato ma anche per i suoi rapporti con la famiglia West-Kardashian (Kanye e Kim hanno annunciato la separazione). Il rapper, infatti, ha collaborato con la Maison in occasione del lancio del suo ultimo album Donda. È stato proprio lo stilista Gvasalia a firmare la linea di merchandising del disco.

Kim Kardashian in Balenciaga all’after party del Met Gala 2021

Kim Kardashian osa ancora

Dopo aver stupito tutti con il suo look sul tappeto rosso del Met Gala 2021, Kim Kardashian ha fatto una scelta stilistica simile anche per l'after-party di Justin Bieber. Si è presentata con un outfit alla Catwoman, anche questo disegnato da Balenciaga: un'aderentissima tuta nera a collo alto con gonna lunga e guanti. Sul viso nessuna maschera stavolta, né passamontagna: solo un paio di pesanti occhiali da sole spigolosi con lenti scure, che le hanno donato un aspetto da supereroina e che hanno lasciato visibili fronte, guance, bocca, naso e mento.

Kim Kardashian in Balenciaga all’after party del Met Gala 2021

Chiaramente i social si sono scatenati e gli utenti hanno molto ironizzato su quell'abbigliamento nuovamente audace. Qualcuno l'ha definita la nuova fidanzata di Batman, qualcuno un personaggio di American Horror Story, qualcuno ha dato al tutto una lettura politica, in un periodo storico dove il corpo della donna è quanto mai sotto la lente d'ingrandimento. Nessuna parola è stata proferita dalla diretta interessata: l'alone di mistero insomma resta e non fa che far parlare ulteriormente di lei, che certamente sa come generare aspettative sempre maggiori tenendo alto l'interesse nei suoi confronti qualunque cosa faccia.