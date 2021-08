Kylie Jenner come una dea: per i 24 anni posa in topless e perizoma ricoperta d’oro In occasione del 24esimo compleanno, Kylie Jenner ha lanciato una limited edition della linea di make up che porta il suo nome, la Kylie Cosmetics. Il tema della collezione è l’oro. Per l’occasione, infatti, si è fatta fotografare in topless interamente ricoperta di vernice dorata.

A cura di Giusy Dente

Kylie Jenner

Kylie Jenner sta per lanciare sul mercato i nuovi prodotti della sua linea di make-up. Si tratta di una limited edition pensata per festeggiare il suo 24esimo compleanno, che sarà disponibile proprio a partire dal 10 agosto, il giorno della sua nascita. Per il lancio della birthday collection l'influencer e imprenditrice si è perfettamente calata nel mood della linea ricoprendosi di oro e i fan hanno molto apprezzato.

La Kylie Cosmetics non sbaglia un colpo

L'imprenditrice deve al marchio da lei fondato e che porta il suo nome un patrimonio stellare. La Kylie Cosmetics, fondata inizialmente con un altro nome poi cambiato nel 2016, nel tempo è cresciuta moltissimo. Al momento, però, non è di sola proprietà della Jenner, che ne ha ceduto il 51% a Coty, un colosso della profumeria, con una vendita record di 600 milioni di dollari. Quando si parla di soldi, tutto ciò che riguarda la Kylie Cosmetics fa discutere. La quasi 24enne era stata in un primo momento eletta la miliardaria più giovane d'America all'età di 21 anni, salvo poi scoprire che i numeri dichiarati erano stati ingigantiti. Lei ha smentito sui social ogni tipo di accusa difendendo il proprio operato e i soldi guadagnati, che le hanno ugualmente permesso di rientrare tra le celebrità più ricche del 2020 con un totale di 590 milioni di dollari.

Kylie Jenner

Kylie Jenner fa un bagno d'oro

In occasione del compleanno, Kylie ha lanciato una limited edition dal tema lussuoso: oro 24 carati. L'imprenditrice ha scattato alcune foto che i fan hanno molto gradito. In fondo una collezione a tema oro non poteva che essere presentata così: l'influencer ha posato in topless e si è letteralmente ricoperta di una vernice dorata a effetto metallizzato. Color oro anche gli orecchini e il perizoma, con i lacci laterali a vita altissima come è solita indossarli, mettendo in evidenza i fianchi.

Chain Bikini by Natalia Fedner

Nel secondo scatto l'influencer indossa invece un completo di Natalia Fedner: bikini color oro composto da reggiseno a triangolo (1400 euro) e perizoma (1400 euro), con aggiunta di minigonna abbinata (1483 euro) di Natalia Fedner tutto rigorosamente in oro 24 carati, come ha scherzato la designer su Instagram.

Metal Chain Mini Skirt by Natalia Fedner

La Jenner si è decisamente calata nel mood di questa limited edition, i cui best seller sono gli illuminanti corpo e le polveri luminose per il viso, perfette soprattutto adesso, per scintillare sotto i raggi del sole mentre si è sdraiate in riva al mare a godersi le vacanze estive.