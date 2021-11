Chiara Ferragni è “la donna dell’anno”: riceve il premio in un top scultura con il seno d’oro Dopo essere arrivata a Berlino in versione “comfy”, con la tuta a righe, Chiara Ferragni si è trasformata in una vera Wonder Woman per un’occasione speciale: è stata nominata dalla rivista GQ Germany “Woman of the Year”. Per ricevere il premio l’influencer ha sfoggiato un look oro che ha lasciato tutti senza fiato.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni è a Berlino come ospite d'onore dei GQ Awards: la rivista tedesca infatti l'ha incoronata "donna dell'anno". Per un'occasione così speciale ha sfoggiato un look da togliere il fiato: un top-armatura che ricreava la nudità del seno femminile ma in versione "scolpita", come una statua d'oro massiccio. Una vera e propria opera d'arte, ma non finisce qui: ai piedi l'influencer ha sfoggiato delle scarpe che simulavano le dita dei piedi, ovviamente sempre dorate. Chiara Ferragni era radiosa e non ha perso l'occasione per scherzare sul suo "nude look", facendo il verso di toccarsi i (finti) capezzoli d'oro.

Il top con il seno dorato di Chiara Ferragni

Solo poche ore prima avevamo visto Chiara Ferragni in un'insolita versione "casual" con una tuta a righe rose che sembrava un pigiamino. Abbandonato il look comodo da viaggio, l'imprenditrice digitale si è trasformata in una divinità coperta d'oro: ha indossato dei pantaloni mannish oversize con un top-scultura su cui spiccava la forma del seno e un ciondolo con il lucchetto. Il top in più lasciava la schiena nuda, rendendolo ancora più audace.

Chiara Ferragni indossa un top Schiaparelli

Si tratta di una vera e propria opera d'arte firmata dalla maison Schiaparelli, la casa di moda fondata dalla surrealista e visionaria Elsa Schiaparelli. Oggi è uno dei brand di alta moda più desiderati e originali sul mercato: nelle ultime collezioni sta esplorando l'anatomia umana con abiti e accessori ispirati alle parti del corpo, seno incluso. Ricordate il famoso top trasparente con i capezzoli dorati sfoggiato dall'influencer a Parigi? Un'altra geniale creazione di Schiaparelli.

Chiara Ferragni in Schiaparelli

Chiara Ferragni indossa le scarpe con le dita dei piedi

Per completare il look da gran sera, Chiara Ferragni ha indossato una semplice cappa nera sulle spalle e ha tirato indietro i capelli in un raccolto effetto bagnato. L'acconciatura metteva in risalto il make up, creato con la nuovissima linea del suo brand. Ha poi indossato degli orecchini a forma di catena dorata, abbinati alla decorazione del top-armatura, ma l'accessorio più originale erano le scarpe: seguendo la vena "anatomica" del look, la parte anteriore dei tacchi riproduceva fedelmente le dita dei piedi, in oro e argento.

Le scarpe Schiaparelli indossate da Chiara Ferragni

Audace e fiera, madre e imprenditrice, Chiara Ferragni è davvero la "donna dell'anno": il premio corona mesi pieni di successi professionali e di gioie personali, dalla copertina di Vogue alla nascita della seconda figlia Vittoria. Non stupisce quindi che l'influencer abbia scelto questo look da vera Wonder Woman (con tanto di armatura). Sempre, però, con un tocco di ironia: che sia una risposta agli hater che le ricordano che una mamma non deve mostrarsi nuda?