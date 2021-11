Il matrimonio da sogno di Paris Hilton: quattro abiti da sposa e il velo fucsia per il party L’ereditiera party girl degli anni Duemila è la regina dei cambi d’abito: dopo i quattro vestiti bianchi per le nozze ha festeggiato con un look rosa scintillante.

A cura di Beatrice Manca

Paris Hilton si è sposata con l'imprenditore Carter Reum nella tenuta di famiglia, con una cerimonia avvolta nel più stretto riserbo e tre giorni di festeggiamenti. L'ereditiera party girl degli anni Duemila è la regina dei cambi d'abito: anche per le nozze ha voluto fare le cose in grande cambiando ben quattro abiti da sposa. Dopo il romantico abito da principessa firmato Oscar De La Renta, Paris Hilton ha indossato altri due abiti per il ricevimento e per il primo ballo con il marito, cambiando ogni volta stile e designer. Ma non è finita qui, perché i festeggiamenti sono proseguiti nella serata di venerdì con un party in stile "Carnival", in cui la socialite è tornata a sfoggiare il colore che più ama: il rosa shocking.

I quattro abiti da sposa di Paris Hilton

Durante la cerimonia di nozze avevamo visto una nuova versione di Paris Hilton, romantica e sofisticata in un abito di Oscar De La Renta: un tripudio di pizzo floreale e gonna in tulle, con un lungo velo ricamato e lo strascico. "Volevo qualcosa che fosse senza tempo, elegante, chic e iconico – ha detto l'ereditiera a Vogue – sono così felice". Il marito Carter Reum invece ha scelto l'eleganza italiana: indossava un completo di seta blu navy firmato Ermenegildo Zegna e scarpe Scarosso. Le damigelle di Paris invece erano tutte coordinate in rosa, con abiti uguali in pizzo firmati Alice + Olivia.

Paris Hilton in Oscar De La Renta

Paris Hilton aveva annunciato che avrebbe sfoggiati diversi cambi d'abito lungo la serata, e così è stato: per il primo ballo della coppia ha scelto un romantico modello firmato Galia Lahav. Un abito da vera principessa, con scollatura a forma di cuore e spalline morbidamente scese sulle braccia. Sul capo al posto del velo indossava una coroncina scintillante e ha aperto così le danze insieme al marito. Nel corso della serata c'è stata anche una performance di Demi Lovato, che ha intonato una sua versione di I Will Always Love You.

Paris Hilton in un abito Galia Lahav, foto via Instagram @GaliaLahav

Ma non è finita qui: nel corso del ricevimento Paris ha sfoggiato anche un abito da sposa diverso dagli altri due, ricoperto da cristalli scintillanti. Ha indossato un vestito fasciante con profonda scollatura a V e cappa trasparente sulle spalle, disegnato da Pamela Rolland, che ha condiviso alcuni scatti sul suo profilo Instagram. Nel corso della serata Paris Hilton ha mantenuto la stessa acconciatura: uno chignon con un morbido ciuffo laterale sul volto.

Paris Hilton in Pamela Rolland, foto via Instagram @pamelarolland

Pare che ormai almeno due cambi d'abito siano d'obbligo per le spose vip, ma Paris ha voluto superarsi ancora: per ballare tutta la notte insieme al marito ha sfoggiato un quarto abito, stavolta corto, sempre di Oscar De La Renta. Questa creazione riprendeva i ricami floreali dell'abito della cerimonia, ma con una gonna corta a palloncino (perfetta per scatenarsi!) e scollatura quadrata.

Paris Hilton in Oscar De la Renta, foto Jose Villa / Shutterstock via Instagram @oscardelarenta

Paris ha detto di aver sognato le nozze da favola nella tenuta di famiglia fin da quando era piccola: non stupisce quindi che i festeggiamenti siano stati così elaborati e pianificati in ogni dettaglio. Dopo il ricevimento ufficiale, la coppia ha fatto proseguire i festeggiamenti con un party a tema luna park in cui ha radunato gli amici. Riposti gli abiti bianchi, Paris ha sfoggiato un look glamour nel colore che più ama, il fucsia.

il look di Paris Hilton per i festeggiamenti

Durante la festa ha giocato a "travestirsi" da sposa, ma a modo suo: abito con gonna asimmetrica e corpetto scintillante, completato da un velo fucsia. Non resta che aspettare la fine dei festeggiamenti per vedere quanti altri look la novella sposa ha in serbo per i suoi follower!