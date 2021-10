Kim Kardashian conquista la moda italiana: in intimo trasparente mostra la collezione Fendi x Skims Non potrebbero esistere due mondi più distanti tra quello di Fendi, simbolo dell’eleganza romana e Skims, la linea di loungewear disegnata da Kim Kardashian. Anche nella moda però gli opposti si attraggono: la star dell’omonimo reality ha annunciato su Instagram una collaborazione “impossibile” ma destinata a diventare must.

I rumors circolavano già da diversi giorni ma ora la notizia è ufficiale: la collaborazione impossibile tra la casa di moda romana Fendi e la linea di Kim Kardashian Skims ora è realtà. L'influencer dell'omonimo reality "tradisce" Balenciaga, il brand che la veste ormai da mesi, ma solo per affari: dal 9 novembre si potranno preordinare online i capi della linea Fendi x Skims. Kim Kardashian ha dato qualche anticipazione su Instagram, posando con i pezzi cult della linea: in uno scatto si mostra statuaria in biancheria intima trasparente (con il logo Fendi ben in vista) e collant, in un altro indossa un body verde militare con una giacca a vento.

La collaborazione a sorpresa tra Fendi e Kim Kardashian

La linea Fendi x Skims è stata anticipata da alcuni gossip che circolavano da giorni: il 14 settembre sono apparse delle stories in cui si mostravano i capi di Skims, la linea di moda della star, con il logo della casa di moda romana bene in evidenza. Le foto sono state rimosse dopo poche ore, ma sono bastate a mettere in allerta il fashion system.

Sarà per questo motivo che Kim Kardashian si trovava a Roma quest'estate? Quella che sembrava una gita di turismo, tra Colosseo e Vaticano, probabilmente era un business trip per mettere a punto gli ultimi dettagli. Ora arriva la conferma ufficiale sul profilo Instagram dell'influencer: si tratta di un'edizione limitata e sarà disponibile sul sito del brand Skims il prossimo 9 novembre.

Kim Kardashian ha annunciato il debutto della sua collaborazione con Fendi con uno scatto sensuale: l'influencer ha messo da parte le tutine coprenti del Met Gala e i cappotti in pelliccia per sfoggiare la nuova biancheria intima logata Fendi x Skims. Su Instagram si è mostrata con un top-reggiseno trasparente, slip neri e i collant a vita alta dove comparivano a grandi lettere i nomi dei due brand. Un dettaglio ha stupito i fan: nonostante il top sia in un tessuto leggero e trasparente, non si vedono i capezzoli. Merito di una coppa interna? O di un ritocco digitale per evitare il rischio della censura? Il post prosegue con altri scatti, in cui l'influencer indossa un body logato nero, una tutina nude e una giacca cerata.

Non potrebbero esistere due mondi più distanti tra quello di Fendi, simbolo dell'eleganza romana e Skims, la linea di loungewear di Kim Kardashian. Il 2021 verrà ricordato come l'anno delle collaborazioni di moda che nessuno si aspettava: prima la linea di Gucci "hackerata" da Balenciaga (e viceversa), poi la doppia collezione Versace by Fendi e Fendi by Versace, con i rispettivi stilisti che si sono "invertiti" i ruoli. Un modo per sfruttare l'hype e fare notizia, anche sui social, generando curiosità e aspettativa. Anche nella moda gli opposti si attraggono: scommettiamo che la linea sarà sold out in pochissimo tempo?