Il significato della collana di Meghan Markle: le costellazioni sono una dedica per i figli In occasione del 40esimo compleanno Meghan Markle ha lanciato il progetto 40×40, destinato ad agevolare le donne a reinserirsi nel mondo del lavoro. Nel video di presentazione dell’iniziativa la duchessa aveva al collo due collane originali dal significato speciale.

A cura di Giusy Dente

Meghan Markle ha festeggiato il suo 40esimo compleanno in famiglia, circondata dall'affetto del marito Harry e dei figli Archie e Lilibet Diana. Ha ricevuto gli auguri sia dei duchi di Cambridge che della regina. "Auguriamo un felice quarantesimo compleanno alla duchessa di Sussex" hanno scritto i primi su Instagram, mentre "I nostri migliori auguri alla duchessa di Sussex" è il messaggio comparso sull'account ufficiale della royal family. Non si è lasciato andare a sentimentalismi il principe Carlo, che anzi ha rivolto il suo pensiero alla compianta nonna, la regina madre, nata proprio lo stesso giorno della moglie di Harry. In occasione dei 40 anni l'ex attrice di Suits ha anche lanciato un progetto benefico nuovo e da icona di stile quale è, il suo look non è passato inosservato neppure questa volta. Ad attirare l'attenzione sono state soprattutto le sue originalissime collane.

40×40, l'iniziativa della duchessa di Sussex

40×40 è l'iniziativa di Meghan Markle lanciata nel giorno del suo 40esimo compleanno. Con lei nel video di presentazione anche una cara amica nonché ex collega, l'attrice Melissa McCarthy. Il progetto riguarda il rientro delle donne al lavoro, per facilitarle nel reinserimento e per dare loro una nuova possibilità, dopo la grave crisi portata dalla pandemia. Le donne sono quelle che l'hanno subita di più, che hanno pagato il prezzo più alto: il divario di genere si è accentuato, tanti posti di lavoro sono stati persi e si sono aggravate le loro condizioni economiche, col rischio di sfociare in estrema povertà.

Il look della duchessa nel video di presentazione era come sempre curatissimo e impeccabile. Non potevano mancare le amate décolleté dal tacco vertiginoso: stavolta si trattava di un paio di scarpe di Gianvito Rossi in camoscio marrone da circa 600 euro. La duchessa ha optato per un look comodo: un paio di pantaloni di lino, una canotta bianca e un cardigan bianco ampio sulle spalle. Ad attirare l'attenzione, però, sono stati gli accessori.

Gemini Constellation Necklace

La moglie di Harry ha una passione per i gioielli personalizzati, quelli che hanno un significato speciale per lei, che rappresentano qualcosa o raccontano una storia. Durante un'apparizione televisiva in cui ha parlato di quanto la pandemia abbia influito negativamente sulle donne ha indossato un ciondolo originale, destinato a celebrare la femminilità e il potere delle donne: il simbolo di Venere unito a un pugno di protesta e un'ametista viola.

Taurus Constellation Necklace

Stavolta invece i suoi accessori erano un diretto richiamo ai suoi due figli. Si tratta di bijoux realizzati del designer di Los Angeles Logan Hollowell. Sono disponibili in due varianti: oro e diamanti oppure oro e zaffiri e richiamano le costellazioni. Quelle al collo della duchessa sono Gemelli per Lilibet Diana (nata il 4 giugno) e Toro per Archie (nato il 6 maggio). A seconda della tipologia al collo della duchessa, il prezzo potrebbe variare dai 780 ai 1500 euro. Questa per la duchessa è stata la prima apparizione da quando ha dato il benvenuto alla piccola Lilibet, dunque un cenno alla neonata non poteva proprio mancare!