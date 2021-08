Carlo oscura i 40 anni di Meghan Markle: l’omaggio social del principe va alla regina madre Meghan Markle ha compiuto 40 anni ieri e, come da tradizione, gli auguri reali non sono mancati, anche se non sono stati particolarmente calorosi. Il principe Carlo, però, ha provato a “oscurare” il compleanno della Duchessa, destinando la sua dedica social alla compianta nonna, la regina madre, che nacque nello stesso giorno della moglie di Harry.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle ha compiuto 40 anni ieri e sono stati moltissimi coloro che le hanno dedicato degli omaggi e dei pensieri speciali da ogni parte del mondo. Moglie amorevole, madre attenta, icona di stile, donna impegnata sul sociale: la moglie di Harry ha letteralmente stravolto la Royal Family da quando ha incontrato il principe e non solo perché lo ha portato con lei in America, ha dimostrato di essere una vera e propria principessa rivoluzionaria. L'unico piccolo "inconveniente"? Dopo il drastico "divorzio" dai Windsor, non è più ben vista a corte. Non sorprende, dunque, che il principe Carlo abbia fatto di tutto per oscurare il suo compleanno sui social.

Meghan e la regina madre sono nate nello stesso giorno

La regina madre, madre della regina Elisabetta II e nonna del principe Carlo, è morta nel 2002 ma le persone a lei care continuano a ricordarla in occasione di quello che sarebbe stato il suo compleanno. La cosa incredibile è che quest'ultimo ricade il 4 agosto, ovvero nello stesso giorno in cui è nata Meghan Markle. È proprio per questo che sulla pagina di Clarence House il principe Carlo ha voluto condividere un dolcissimo messaggio per ricordare la nonna. Nella didascalia che accompagna una serie di vecchie foto ha scritto: "In questo giorno, nel 1900, è nata Sua Maestà Elisabetta, la regina madre. La regina madre, nonna del principe Carlo, è vissuta a Clarence House per quasi cinquant’anni. Il vaso d’argento con il rosmarino che si vede nella foto le è stato donato per i suoi cent’anni".

A Meghan è stata dedicata solo una Stories

La scelta del principe Carlo non sarebbe stata casuale: così facendo avrebbe voluto oscurare il compleanno della nuora, ormai lontanissima dal mondo reale. L'erede al trono, però, è riuscito a "salvarsi in calcio d'angolo", dedicando a Meghan una Stories e un post su Twitter. Certo, così come hanno fatto anche i Cambridge e la regina, non è stato eccessivamente caloroso, ma è chiaro che si tratta di un gesto per evitare ogni tipo di attrito e di polemica. I "cacciatori di gossip" possono stare sereni: sebbene alla Markle non venga più data particolare visibilità, le formalità legate a compleanno e auguri sono state pienamente rispettate.