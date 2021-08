I 40 anni di Meghan Markle in 40 look iconici: dalla passione per il bianco al nuovo stile americano Il 4 agosto è una giornata speciale per la famiglia Sussex: Meghan Markle compie 40 anni e non potrebbe essere più soddisfatta. Nonostante abbia detto addio alla Royal Family da quasi 2 anni, continua a essere amatissima, soprattutto grazie allo stile elegante e glamour che la contraddistingue: ecco i suoi look iconici che hanno fatto storia.

Il 4 agosto è una giornata importante per la famiglia Sussex: Meghan Markle compie 40 anni e, nonostante si sia allontanata dai riflettori trasferendosi in America con il marito Harry, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile. Ha detto addio alla Royal Family e alle rigide regole di corte in fatto di dress code ma non per questo ha perso la passione per la moda che da sempre la contraddistingue. Certo, il suo modo di vestire è un tantino cambiato da quando non vive più a corte, ma continua a spopolare con il suo stile elegante e glamour fatto di abiti griffati e trendy: ecco i look della Duchessa che sono diventati ormai iconici e leggendari.

I look di Meghan Markle che hanno fatto storia

È da quando ha cominciato a frequentare il principe Harry che Meghan Markle è diventata una vera e propria icona di stile e non sorprende che molti dei suoi look iconici abbiano registrato il sold-out in pochissime ore. Tutto è cominciato con i jeans skinny firmati Mother sfoggiati durante la prima uscita pubblica con l'erede al trono.

Meghan Markle con i jeans skinny durante la prima uscita ufficiale con Harry

Da quel momento in poi la Duchessa si è adeguata sempre di più alle regole di corte, spaziando tra abiti bon-ton lunghi fino al ginocchio, cappottini glamour e cappellini tipicamente britannici. La sua più grande passione? Il total white, una vera e propria costante nei momenti importanti della sua vita.

Meghan Markle con abito e cappello bon–ton

Tutti gli abiti bianchi della moglie di Harry

Sarà perché il bianco è da sempre un simbolo di purezza o perché semplicemente è un colore raggiante e luminoso, ma la cosa certa è che Meghan ha spesso scelto dei look candidi per le apparizioni pubbliche iconiche. Il cappottino Line The Label indossato per il fidanzamento, il vestito Givenchy per il suo primo Royal Ascott, la scamiciata Grace Wales Bonner per le prime foto con Archie tra le braccia: questi sono solo alcuni degli outfit bianchi "leggendari" della Duchessa.

Meghan con il cappottino bianco di Line The Label per il fidanzamento ufficiale

Come non fare riferimento, poi, ai meravigliosi abiti da sposa del Royal Wedding? Il modello con lo scollo a barca firmato Givenchy per salire sull'altare è ormai tra i più richiesti al mondo, mentre quello sinuoso di Stella McCartney con la scollatura all'americana è un classico intramontabile ma allo stesso tempo iper femminile.

L’abito da sposa Givenchy per il Royal Wedding

Meghan Markle e la svolta di stile americana

Trasferirsi in America ha rivoluzionato in modo drastico la vita di Meghan Markle e non solo perché le ha permesso di rivendicare la propria indipendenza, ha modificato radicalmente anche il suo modo di vestire. Lontana dalle rigidissime regole dell'etichetta, la moglie di Harry ha riposto nell'armadio gli abiti bon-ton, i cappellini tipicamente britannici e i vertiginosi tacchi a spillo, dopo essere tornata nella sua terra natale ha dato spazio a uno stile decisamente più casual.

L’annuncio della seconda gravidanza è a piedi nudi

Oggi non ha paura di indossare jeans, sneakers, t-shirt decorate con slogan femministi, anche se non riesce proprio a rinunciare alle griffe. L'abito da dea per l'annuncio della seconda gravidanza, il vestito con i limoni sfoggiato col pancione, l'outfit floreale per la foto di famiglia con Archie: la "nuova Meghan" non potrebbe essere più fashion ed è per questo che i fan continuano ad amarla alla follia.